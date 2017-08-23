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    Çin'deki dünyanın en hızlı trenleri yeniden 'tam gaz' gidecek

    BBC Türkçe
    23 Ağustos 2017 - 07:49Son Güncelleme : 23 Ağustos 2017 - 07:49

    Çin'de toplam 40 kişinin hayatını kaybettiği iki tren kazası sonra hızları düşürülen dünyanın en hızlı trenleri, yeniden 'tam gaz' diyecek.

    Çindeki dünyanın en hızlı trenleri yeniden tam gaz gidecek

    Trenlerin hızı, 2011'de Wenzhou ve Şanghay kentlerinde gerçekleşen üst üste kazalar sonrası saatte 300 km'yle sınırlandırılmıştı.

    Çin filosunun trenleri, gelecek haftadan itibaren yeniden 350 kilometre hızla sefer yapabilecek.

    21 Eylül'e kadar yedi trenin azami hızda sefer yapmasına izin verilecek. Bu sayede, başkent Pekin'le Şanghay arasındaki yolculuk süresi de tam yarım saat azalacak.

    Slogan: 'Fuxing' (yenileştirme)

    Seferlerine yeniden azami hızla başlayacak olması dolayısıyla trenlerin adı Fuxing (Çince yenileştirme) olarak değiştirildi. Çin'de hükümet, ulusal kalkınma planı çerçevesinde bu sloganı kullanıyor.

    Hızlı trenlere yeni güvenlik sistemleri monte edildi. Bu sistem acil durumlarda trenlerin yavaşlamasını ya da durmasını sağlayacak.

    Çin Demiryolları İşletmesi bu trenlerin motorlarını daha da güçlendirme arayışında. Bu sayede hızlı trenlerin saatte 400 kilometreye ulaşması hedefleniyor.

    Çin'de hızlı trenler için 19.960 km uzunluktaki ray sistemleri mevcut.

    2011'de meydana gelen hızlı tren kazalarından sonra Demiryolları Bakanlığı'nda soruşturma başlatılmış ve büyük usülsüzlükler ortaya çıkarılmıştı.

    Soruşturma sonunda birçok yönetici, rüşvet ve görevini kötüye kullanmaktan suçlu bulunmuş, iki üst düzey yetkili de idam cezasına çarptırılmıştı.

    Etiketler: tren , fuxing , slogan , hızlı tren , teknoloji , çin
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