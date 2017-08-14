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    Çin'de UFO paniği!

    Hürriyet Haber
    14 Ağustos 2017 - 16:29Son Güncelleme : 14 Ağustos 2017 - 16:41

    Çin'de, Dalian kentinde 12 Ağustos tarihinde gökyüzünde beliren siyah ve yuvarlak bir cisim, UFO paniği yaşanmasına neden oldu.

    İngiliz Mail Online haber sitesi, 12 Ağustos'ta UFO'ya benzetilen görüntünün çok sayıda yüzücü tarafından görüldüğünü aktardı. Görgü tanıklarına göre görüntü bir süre sonra bulutların arasına karışarak kayboldu. 

    Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ise görüntünün yakınlardaki bir platformda sergilenen bir performanstan yükselen ve havada şekil alan bir duman olabileceği yorumunda bulundu.

    Yu isimli, söz konusu görüntüyü internete yükleyen kişi ise "Havada bilinmeyen uçan bir obje var. Yuvarlak şekli genişliyor ve bize giderek daha fazla yakınlaşıyor" ifadesini kullandı. 

     

     

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    Etiketler: Çin , UFO , panik
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