Çin'de UFO paniği!

İngiliz Mail Online haber sitesi, 12 Ağustos'ta UFO'ya benzetilen görüntünün çok sayıda yüzücü tarafından görüldüğünü aktardı. Görgü tanıklarına göre görüntü bir süre sonra bulutların arasına karışarak kayboldu.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ise görüntünün yakınlardaki bir platformda sergilenen bir performanstan yükselen ve havada şekil alan bir duman olabileceği yorumunda bulundu.

Yu isimli, söz konusu görüntüyü internete yükleyen kişi ise "Havada bilinmeyen uçan bir obje var. Yuvarlak şekli genişliyor ve bize giderek daha fazla yakınlaşıyor" ifadesini kullandı.

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