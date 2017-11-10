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    Çin'de en az iki bin yıllık banyo bulundu

    AA
    10.11.2017 - 11:14 | Son Güncelleme:

    Çin'de yapılan arkeolojik kazılarda en az iki bin yıllık banyo ortaya çıkarıldı.

    China Daily gazetesinin haberinde, ülkenin Şaanşi eyaletinin Şian kentinde bulunan Yüeyang bölgesinde, arkeologların yaptıkları kazı çalışmalarında dikdörtgen biçiminde, zeminleri ve duvarları tuğladan inşa edilen üç antik banyo tespit ettikleri belirtildi.

    Yüeyang'ta bulunan antik banyoların yapılarının ve drenaj sistemlerinin bozulmadan bugüne ulaştığı kaydedildi. Yüeyang, Savaşan Devletler döneminde (MÖ 475-221) hüküm süren "Qin" devletinin başkenti olarak biliniyor.

    Çin Bilimleri Akademisi (CAS) Arkeoloji Enstitüsü Uzmanı Liu Rui, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, banyoların Qin hükümdarlığının kraliyet ailesine olduğunu tahmin ettiklerini dile getirdi.

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