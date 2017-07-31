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Çin'de ekonomiyi inşaat destekliyor

REUTERS
31 Temmuz 2017 - 10:57Son Güncelleme : 31 Temmuz 2017 - 10:57

Çin'de imalat sektörü büyümesi Temmuz'da hız kaybederken, inşaat sektöründeki canlanma ekonomiyi destekliyor

Çin imalat sektöründeki büyüme, Çin mallarına olan dış talebin azalmasıyla hafif hız kaybetti ancak devlet öncülüğündeki altyapı hamlesi inşaat sektörünü canlandırdı ve dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin büyümesine destek oldu. Resmi imalat sanayi satınalma yöneticileri endeksi (PMI) Çin'in inşaat sektörüne aktardığı kaynağı artırması ve harcamalardaki artış sonucu çimentodan çelik ve diğer yapı malzemelerine kadar her şeye talebin artmasıyla büyümeyi daralmadan ayıran 50'nin üzerinde kaldı.

Ulusal İstatistik Bürosunun bugün yaptığı açıklamaya göre, resmi PMI, bir önceki ayki değeri 51.7'nin altına düşerek ve 51.6 olan Reuters anketi tahminlerinin altında kalarak Temmuz ayında 51.4 olarak gerçekleşti. Çin'deki fabrikaların Haziran'da güçlü toparlanma göstermesine yardımcı olan ihracat siparişleri, bu ay düşüş kaydederken üreticilerin dış talebin azaldığını bildirdi. İmalat sektöründe üretim Haziran'a kıyasla daha az arttı.

Yeni ihracat siparişleri Haziran'daki 52 seviyesindn Temmuz'da 50.9'a düştü. Toplam sipariş sipariş endeksi 53.1'den 52.8'e çekildi. İnşaat sektörü, hükümetin altyapı projelerine yaptıkları yatırımları artırmasıyla güçlü kalmaya devam etti. Bugün yayımlanan diğer bir veri de Çin'in çelik sektörünün Nisan 2016'dan bu yana en hızlı şekilde genişlediğini gösterdi.

 Uzmanlar Çin hükümetinin riskli finans kurumları üzerindeki denetimi artırması nedeniyle borçlanma maliyetlerinin önümüzdeki aylarda artacağını ve büyümenin hız kaybedeceğini tahmin ediyorlar.

Etiketler: Çin , EKONOMİ , inşaat
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