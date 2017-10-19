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    Çin'de ejderha iskeleti bulundu

    Hürriyet Haber
    19.10.2017 - 09:20 | Son Güncelleme:

    Çin’in Hebei eyaletindeki bir köyde 'ejderha' iskeletini andırdan bir kalıntı bulundu. İskeletin bulunduğu köyün sakinleri ise ölü ‘ejderhayı’ bularak bu yaratıkla ilgili masalların aslında ‘gerçek’ olduğuna kanaat getirdi.

    The Daily Mail'in haberine göre, uzunluğu yaklaşık 18.5 metre olan iskelet, ineğe benzeyen ama üzerinde ejderhaya özgü boynuzları olan bir kafatasına sahip.
    İskelet gerçekten de klasik Çin ejderhayı andırıyor.

    Sputnik'in aktardığına göre olay yerinden görüntüleri inceleyen uzmanlar, iskeletin toplama olduğunu ve muhtemel bir film seti için yapıldığını söylediler. Çin sinema endüstrisinin dünyanın en güçlülerinden biri olduğu biliniyor.

    Her neyse, ‘ejderha' iskeleti kısa sürede internette virüs gibi yayıldı.

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