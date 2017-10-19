Çin'de ejderha iskeleti bulundu

The Daily Mail'in haberine göre, uzunluğu yaklaşık 18.5 metre olan iskelet, ineğe benzeyen ama üzerinde ejderhaya özgü boynuzları olan bir kafatasına sahip.

İskelet gerçekten de klasik Çin ejderhayı andırıyor.

Sputnik'in aktardığına göre olay yerinden görüntüleri inceleyen uzmanlar, iskeletin toplama olduğunu ve muhtemel bir film seti için yapıldığını söylediler. Çin sinema endüstrisinin dünyanın en güçlülerinden biri olduğu biliniyor.

Her neyse, ‘ejderha' iskeleti kısa sürede internette virüs gibi yayıldı.