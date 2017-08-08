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    Çin'de bir restoranda göğüs büyüdükçe hesap küçülüyor

    Hürriyet Haber
    08 Ağustos 2017 - 11:27Son Güncelleme : 08 Ağustos 2017 - 11:57

    Çin'de bir restoranın kadın müşterilerine, göğüslerinin büyüklüğü ölçüsünde indirim yapıyor.

    Çinde bir restoranda göğüs büyüdükçe hesap küçülüyor

    Qianjiang Evening Post gazetesinin haberine göre, bazı kişiler Zheijiang bölgesinin en büyük kenti Hangzou'daki Trendy Shrimp adlı restorandaki uygulamayı belediyeye şikâyet etti.

    Restoranın vitrinindeki reklam panosunda ise iç çamaşırlarıyla dizilmiş kadın karikatürlerinin üzerinde "Tüm bir şehir meme arıyor" deniyor. Ayrıca kadınların göğüs ölçülerine göre ne kadar indirim alacakları belirtiliyor ve ölçüler büyüdükçe indirim oranı da artıyor. Vitrindeki posterlerin şikâyetler üzerine kaldırıldığı bildirildi.

    'MÜŞTERİMİZ YÜZDE 20 ARTTI'

    Restoranın genel müdürü Lan Shenggang ise satış stratejilerini savundu. Lan Shenggang "Promosyonumuz başladığından bu yana müşterimiz yüzde 20 arttı ve tanıştığımız bazı kızlar çok gururluydu, saklayacak hiçbir şeyleri yoktu" dedi.

    Shenggang ayrıca indirimlerini erkek garsonlardan talep etmek istemeyen kadınların, kadın garsonlardan da indirim alabileceğini vurguladı.

    Çin'de daha önce de Henan'daki bir restoran "iyi görünümlü" diye değerlendirdiği müşterilerine indirim yapmış, daha sonra da Chongqing'deki bir restoran da aşırı kilolu erkekler ve zayıf kadınların hesaplarında indirime gitmişti.

    Çinde bir restoranda göğüs büyüdükçe hesap küçülüyor

     

     

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    Etiketler: Çin , Restoran , göğüs
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