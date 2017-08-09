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    Çin'de 7 büyüklüğünde deprem .

    Hürriyet Haber
    09 Ağustos 2017 - 05:42Son Güncelleme : 09 Ağustos 2017 - 05:42

    Çin'in güneybatısında 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Çin resmi haber ajansı Şinhua'nın haberine göre, Çin Deprem Ağları Merkezi, ülkenin güneybatısındaki Sıçuan eyaletinin Ciucaygou vilayetinde 7 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini duyurdu.

    Yerel saatle 21.19'da meydana gelen deprem yerin 20 kilometre altında gerçekleşti.

    Görgü tanıkları, Ciucaygou vilayet merkezinde bazı binalarda kısmi çöküntüler, bazılarında ise çatlaklar olduğunu, görevlilerinin hasar gören binalardan insanları tahliye etmeye çalıştığını bildirdi.

    Ciucaygou Vilayeti Sağlık ve Aile Planlaması Bürosu Başkanı Li Changyong, merkez üssüne 35 kilometre mesafede olan vilayet merkezinde, depremin yoğun şekilde hissedildiğini ve insanların sokaklara döküldüğünü belirtti.

    Li, merkezde hiçbir yıkılmış binaya rastlanmadığını ve henüz herhangi bir can kaybı veya yaralı bildirilmediğini ifade etti.

    Öte yandan depremin 300 kilometre güneydeki eyalet başkenti Çengdu kentinde de hissedildiği kaydedildi.

    Büyük şelaleleri ve karstik yer şekilleriyle ünlü bir milli park olan Ciuzai Vadisi'nin içine alan Ciucaygo, ülkenin en önemli turizm destinasyonlarından biri. Parkın salı günü 38 binden fazla kişi tarafından ziyaret edildiği bildiriliyor.

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    Etiketler: çin , deprem , Çin Deprem Ağları Merkezi
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