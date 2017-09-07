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    Cinayette flaş gelişme! Almanya korkunç cinayetin katil zanlısını iade etti!

    Hürriyet Haber
    07.09.2017 - 10:20 | Son Güncelleme: 07.09.2017 - 10:59

    Kocaeli’nin Gölcük İlçesi’nde Alman vatandaşı 39 yaşındaki Rita Darı Winkler’i öldürdükten sonra, cesedini varile koyup üzerine beton dökerek evin bodrum katına gömdüğü iddia edilen Ali Kemal S. sonunda Türkiye'ye iade edildi. Alman Bild gazetesi cinayetin ardından Almanya'ya kaçan 48 yaşındaki adamın Türk güvenlik yetkililerine teslim edildiğini yazdı.

    Antalya’da kuaförlük yapan Alman Rita Darı Winkler, 10 Mart’ta İstanbul’da kaldığı otelden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Mart 2016 yılında öldürülen Rita Darı Winkler’in ellerinin önden iple bağlandığı ve boğazında boğulma izlerinin olduğu tespit edilmişti.  

    Alman Bild  gazetesi, Hannover'de gözaltında bulunan Ali Kemal S.'nin Türk yetkililere gönderildiğini yazdı. Rita Darı Winkler cinayeti uzun süre gündem olmuştu.  

    NE OLMUŞTU?

    Antalya’da kuaförlük yapan Alman Rita Darı Winkler, 10 Mart 2016'da İstanbul’da kaldığı otelden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. İstanbul Emniyeti'nin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Rita Darı Winkler’in arkadaşı Ali Kemal S.’nin ifadesi alındı. Ali Kemal S., ilişkisinin olduğu Rita Darı Winkler ile birlikte Çınarcık’a gidip geldiklerini söyledi. Serbest bırakılan Ali Kemal S. kalp hastalığı için ameliyat olacağını belirterek Almanya'ya gitti.

    Cinayette flaş gelişme Almanya korkunç cinayetin katil zanlısını iade etti

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü soruşturmayı derinleştirirken gelen ihbarları değerlendirerek, Rita Darı Winkler’in öldürülüp gömülmüş olabileceği yerleri kazmak için Gölcük Cumhuriyet Savcılığı’ndan izin alındı.

    BOĞAZINDA BOĞULMA İZLERİ

    Ali Kemal S.’nin Halıdere’de akrabası M.B.’ye ait bağ evinin bahçesinde yapılan kazıda ceset bulunamayınca, Halıdere 2005 Sokak’ta bulunan Ali Kemal S.’nin kayınbiraderi F.A.’ya ait apartmanın bodrum katına gelindi. Beton kazılınca içi beton dolu varil bulundu. Beton kırılınca Rita Darı Winkler’in cesedi ortaya çıktı. Rita Darı Winkler’in ellerinin önden iple bağlandığı ve boğazında boğulma izlerinin olduğu tespit edildi. Alman kadının cesedi bir bölümü açılan varille birlikte İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

    ALMANYA İLE GÖRÜŞMELER YÜRÜTÜLDÜ

    Ali Kemal S.’ye öldürdüğü kadını bodrum katına gömmekte yardımcı olduğu ileri sürülen kardeşi Hüseyin S. gözaltına alındı. Polis, Ali Kemal S.’nin yakalanması için Almanya ile görüşmelerde bulundu.

    CESET BULUNUNCA KATİL ZANLISI ALMANYA’DA HASTANEDEN KAÇTI

    Poliste ifade veren Hüseyin S. cinayetle bir ilgisinin bulunmadığını, ölen kadını kaybolmadan 2 gün önce ağabeyinin yanında gördüğünü söyledi. Almanya’da bir hastanede kalp hastalığı tedavisi gören cinayet şüphelisi Ali Kemal S.’nin, cesedin bulunmasıyla birlikte hastaneden kaçtığı ortaya çıktı.

    Cinayette flaş gelişme Almanya korkunç cinayetin katil zanlısını iade etti

    "ÖLÜM CEZASI İLE YARGILANMAYACAK"

    Ali Kemal S.'nin avukatı Matthias Kracke, "Türk makamları zanlının ölüm cezasıyla yargılanmayacağı sözünü verdi" açıklamasında bulundu. Alman avukatın Türkiye'de  'idam cezasına' ilişkin bir düzenleme bulunmadığı halde böyle bir açıklama yapması ise şaşkınlık yarattı. 

     

     

    Etiketler: Almanya , ALMAN , Bild
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