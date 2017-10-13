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    Cinayeti küçük çocuk anlattı: 'Annemi öldürenlerden biri de babam'

    İSMAİL SAYMAZ/İSTANBUL
    13.10.2017 - 15:17 | Son Güncelleme:

    Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yaşayan iki çocuk annesi Hacer Çetindağ eşinin arkadaşı Erdal Kaya tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Kaya, Hacer Çetindağ ile aralarında ilişki olduğunu ileri sürdü. Davanın ikinci yılı geride kalırken; Çetinkaya çiftinin kızı E.N., cinayete babası Selçuk’un da katıldığını söyledi. E.N., “Babam Selçuk ve arkadaşı Erdal annemi gece odadan sürükleyip çıkardı. Sabah odadaki kan izlerini sildiler. Babam elini boğazına götürdü ve ‘Seni öldürürüm’ der gibi işaret yaptı” dedi. Bu ifade sonrası Selçuk Çetindağ’a da dava açıldı.

    33 yaşındaki Hacer Çetindağ, 2 Ekim 2015’te evinin yatak odasında boğazı kesilerek öldürüldü. Selçuk Çetindağ, eşi Hacer’i kanlar içinde yatarken buldu. İşitme ve konuşma engelli çiftin iki çocukları cinayet sırasında odada uyuyordu. Cinayeti Çetindağ’ın arkadaşı Erdal Kaya’nın işlediği saptandı. İşitme ve konuşma engelli olan Kaya, Hacer ile geçmişte sevgili olduklarını söyledi. Daha sonra Hacer’i, arkadaşı Selçuk ile tanıştırıp evlenmelerine vesile olduğunu belirtti. Kendisinin de evlendiğini ifade eden Kaya, 2015 yılında Hacer ile aralarında yakınlık oluştuğunu savundu.

    Zaman zaman cinsel ilişkiye girdiklerini iddia eden Kaya, Hacer’in “Eşlerimizden boşanıp biz evlenelim. Yoksa ilişkimizi eşine söylerim” diye baskı yaptığını ileri sürdü. Kaya, tehditler nedeniyle Hacer’i öldürdüğünü anlattı. Kaya hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Ancak Kaya’nın ifadelerinde çelişki vardı. Bir ifadesinde bıçağı evinden getirdiğini, diğerinde Çetindağ Ailesi’nin mutfağından aldığını söyledi.

    Bu arada, çiftin kızı E.N. Çetindağ’ın ifadeleri davanın seyrini değiştirdi. Dava açıldıktan iki yıl sonra E.N., “Annem bizim yanımızda uyuyordu. Babam Selçuk ve arkadaşı Erdal annemi gece odadan sürükleyip çıkardı. Yataktan kalkıp yatak odasına gittim. Işığı yaktım. Annem sırt üstü vaziyetteydi. Tıkırtı duyunca koşarak yatağıma yattım. Sabah uyandığımda babamı ve Erdal’ı yerde kan lekelerini silerken gördüm. Beni gören babam elini boğazına götürdü ve ‘Seni öldürürüm’ der gibi işaret yaptı” dedi.

    Selçuk Çetindağ’ın evde delil temizliği yaptığı, kanlı çorapları attığı ve kanları sildiği anlaşıldı. Kaya’nın cinayet mahalline gelerek polisleri izlediği belirlendi. Çetindağ hakkında da Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan dava açıldı ve iki dava birleştirildi.

    Hacer Çetindağ’ın ağabeyi Cemalettin Demir, iki katil zanlısı arasında sıradışı bir ilişki olduğunu savunarak, “Cinayetten sonra kız kardeşimin cep telefonu parçalanmış. Kardeşim, bu adamlar arasındaki bir ters ilişkinin varlığını öğrendiği için öldürülmüş olabilir diye düşünüyorum. Yargılamalarda birbirlerinin aleyhine ifade vermediler. Hatta çok samimi davrandılar. Hayatın akışına ters bir durum. Bunu aklım almıyor” diyor.

    Etiketler: gölcük
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