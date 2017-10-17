Cinayeti böyle anlattı: Bacaklarımın üstüne oturmuş vuruyordu....

Manavgat'ta, mart ayında sevgilisi Salim Sarıkaya'yı öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Aigul Nurbek Kyzy'ın yargılandığı davanın ikinci duruşması, Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, sanık Kyzy, maktul Sarıkaya'nın annesi Emine ile babası Muhammet Sarıkaya, tarafların avukatları ve Sarıkaya'nın yakınları katıldı. Duruşmada, Kyzy'nın ilk ifadesi alınırken, tanıkların ifadelerine başvuruldu.

Rusça tercüman aracılığıyla ifade veren sanık Kyzy, Türkiye'ye 2015 yılında Kırgızistanlı bir arkadaşı vasıtasıyla çalışmak amacıyla geldiğini, iş aradığını; fakat düzgün bir iş bulamadığını anlatırken, bu sırada Sarıkaya ile tanıştığını ve maktulle sevgili olduklarını belirtti. Kyzy, Sarıkaya'yla arkadaşlığının ilk 4-5 ay çok iyi olduğunu, sonrasında maktulün özellikle içki içtikten sonra kendisine şiddet uygulamaya başladığını, son zamanlarda kendisiyle ters ilişkiye girmek istediğini, bunu kabul etmeyince kendisini yine dövdüğünü, hem iş bulamadığı hem de gördüğü şiddet nedeniyle Kırgızistan'a dönmek istediğini iddia etti.

'BACAKLARIMIN ÜSTÜNE OTURMUŞ VURUYORDU, KENDİMDEN GEÇMİŞİM'

Olay günü, Salim Sarıkaya'nın sanayideki iş yerinde A.K., M.K., R.A. ve C. adlı kadın arkadaşının da katıldığı mangal partisi düzenlediklerini ve içki içtiklerini anlatan Kyzy, partiye sonradan katılan R.K.'nin bir süre sonra ayrıldığını söyledi. Gece yarısı sofrayı topladıklarını, kendisinin üst katta bulunan tuvaletin lavabosunda bulaşıkları yıkamaya başladığını kaydeden Kyzy, yanına bir süre sonra Sarıkaya ve ardından C.'nin geldiğini anlattı. Burada bir süre sonra Sarıkaya'yla tartışmaya başladıklarını ve maktulün kendisine vurmaya başladığını aktaran sanık Kyzy, savunmasına şöyle devam etti:

"Boğazımdan tuttu ve duvara vurdu. Koridora kaçtım. Koridorda peşimden gelerek saçımdan yakaladı. Bana vuruyordu. Ondan sonrasını tam hatırlayamıyorum. Kendime geldiğimde A.K.'nin gölgesini gördüm, bizi ayırmaya çalışıyordu. O sırada yanlış hatırlamıyorsam, beni yere yatıran maktul, bacaklarımın üstüne oturmuş bana vuruyordu. Ben yine kendimden geçmişim. Kendime geldiğimde yerde mi yoksa sandalyede mi oturuyordum tam emin değilim. Bu sırada C. veya R.A. mı tam emin değilim, Salim Sarıkaya birisinin boğazına yapışmıştı. O sırada yine gözüm karardı ve ben kendimden geçmişim. Kendime geldiğimde Salim Sarıkaya'nın kollarında ve koltuk altı kısmında kesikler olduğunu ve A.K.'nin arabasına gittiğini gördüm. Bu sırada çok zor ayakta duruyordum, 'Nereye gittiler?' diye sordum. Polisler gelince de korktum ve saklandım. Salim Sarıkaya'yı nasıl bıçakladığıma dair şey hatırlamıyorum."

Sanık avukatı Hatime Kılınçoğlu, müvekkilinin duruşmada olayları samimi şekilde anlattığını, maktulün sanığa karşı sürekli şiddet uyguladığını, olay gecesi yaşanılanların ise tanık anlatımlarıyla da sabit olduğunu savunarak, müvekkilinin hiçbir zaman sanığı bıçakladığını söylemediğini ve bıçaklama olayını hatırlamadığını kaydetti.

Şiddetin asıl sebebinin ise müvekkili Kyzy'nın memleketine dönme kararı alması olduğunu belirten Kılınçoğlu, "Suçu kabullenmemekle birlikte, mahkeme farklı düşünüyorsa, kadına uygulanan şiddet düşünüldüğünde bu eylem meşru müdafaa sınırları içerisindedir. Olaya ilişkin deliller toplanmıştır, müvekkilimin tahliyesini talep ediyorum" dedi.

Aranın ardından mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.