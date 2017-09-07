Cinayete 'kapak düştü' savunması

07.09.2017 - 01:09 | Son Güncelleme: 07.09.2017 - 01:10
Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da 21 Ağustos günü kafası, kolları ve bacakları kesilmiş haldeki cesedi denizde bulunan İsveçli gazeteci Kim Wall’un haber yapmak için buluştuğu mucit Peter Madsen mahkemede ifade verdi.
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