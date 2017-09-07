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    Cinayete 'kapak düştü' savunması

    Hürriyet Haber
    07.09.2017 - 01:09 | Son Güncelleme: 07.09.2017 - 01:10

    Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da 21 Ağustos günü kafası, kolları ve bacakları kesilmiş haldeki cesedi denizde bulunan İsveçli gazeteci Kim Wall’un haber yapmak için buluştuğu mucit Peter Madsen mahkemede ifade verdi.

    Cinayetle suçlanan Madsen, Kim Wall’un görüşme yaptıkları denizaltıdaki ağır bir kapağın kafasına düşmesi sonucu öldüğünü iddia etti.

    Etiketler: Danimarka , Cinayet , gazetehaberleri
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