Cinayet zanlısı emniyete gidip ‘ben geldim’ dedi

Sivas'ta 4 gün önce iki çocuk babası Ali Galip Atısever'i bıçaklayarak öldüren ve her yerde aranan cinayet zanlısı emniyete giderek teslim oldu.

Kaleardı Mahallesi Mumbaba Caddesi üzerinde bulunan Zümrüt Apartmanı’nın 1’inci katında 8 Ocak günü meydana gelen olayda, eşinden ayrı yalnız yaşayan iki çocuk babası emekli 61 yaşındaki Ali Galip Atısever 10 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Her yerde aradan 27 yaşındaki Ferhan K. 4 günün ardından İl Emniyet Müdürlüğü’nün kapısına giderek ‘ben geldim katilim’ diyerek teslim oldu. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.