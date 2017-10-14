Cinayet telefon mesajlarından çözüldü

Fatih, Namık Kemal Caddesi'nde 4 Temmuz 2017 günü sabah saatlerinde Edip Çetin (31) bir ciple gelen saldırgan tarafından çapraz ateşe tutularak öldürüldü. Asayiş Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı. Edip Çetin'in daha önceden hırsızlık suçlamasıyla polis tarafından gözaltına alındığı belirlendi.

Çetin'in cep telefonu incelendiğinde, 160 bin TL alacağı için arkadaşları ile olaydan önce mesajlaştığı, bu mesajlarda tarafların küfürleştikleri ve restleştikleri belirlendi. Mesajlarda kavga etmek için randevulaştıkları da saptandı. Çetin'in tartıştığı kişilerin de hırsızlık olaylarından emniyette kaydı çıktı.

Ekipler, tespitlerin ardından Tekirdağ ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon yaptı. Tekirdağ'da Mehmet Nuri B.(20), Şener Y. (29) gözaltına alınırken, İstanbul'da yakalanan Gökhan K. (22), İbrahim A. (33) ile Tolga G. (23) yakalandı.

Yapılan sorguda, şüphelilerin aralarındaki para sorununu çözmek için buluştukları sırada tartışma çıktığı ve cinayetin işlendiği anlaşıldı.

Olayda silah kullananlardan biri olan Mehmet Nuri B.'nin cinayet olayından 10 gün önce hırsızlık suçundan yattığı cezaevinden tahliye olduğu ortaya çıktı. Mehmet Nuri B., Şener Y. ile Gökhan K. tutuklanırken, diğerleri serbest kaldı.