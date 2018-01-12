Cinayet, soygun, kıyamet, seyahat... Hangisini istersiniz?

Serbest stilde bir belgesel

Bize Gezmek Olsun

Erkan Can ve Güven Kıraç ikilisinin Küba seyahati üç bölümlük, son derece serbest stilde bir belgesel olmuş. Son dönemin popüler destinasyonlarından Küba’yı sevenler zevkle izler herhalde. (BluTV)

Hızla bitiyor

La casa de papel

İspanya’dan bir soygun dizisi. Profesör namlı genç adam sekiz tane fişek gibi suçluyu bir araya topluyor. ‘Soluk soluğa’ deyiminin hakkını vererek, 13 bölüm hızla bitiyor. (Netflix)

Şarkıdan alınan ilhamla...

Hard Sun

İngiltere’den, David Bowie’nin ‘Ziggy Stardust’ albümündeki ‘Five Years’ parçasından esinle ortaya çıkmış bir dizi. Dünyanın sonuna beş yıl var ve bu süre içinde düzen nasıl sağlanacak? İyi reytingler aldı ve hemen ikinci sezon ısmarlandı. (BluTV)

Tam bir Fransız polisiyesi

La Mante

Zarif oyuncu Carole Bouquet, 25 yıldır hapiste olan ‘la mante’ yani ‘peygamberböceği’ lakaplı bir seri katili canlandırıyor. Tam bir Fransız polisiyesi. Ana-oğul hesaplaşması da içeren dizi altı bölüm. (Netflix)

Görüntüler öne geçiyor

Frozen Dead

Fransız Pireneleri’nde karla buzla kaplı bir tepede kafası kopuk bir gövde bulunuyor... İskandinav polisiyelerini andıran dizide görüntüler o kadar güzel ki, zaman zaman olayın heyecanının önüne geçiyor. (Netflix)





HAFTANIN PROGRAMI

The Assasination of Gianni Versace: American Crime Story (Foxcrime, perşembe 23.10)

Miami’deki malikânesinin önünde öldürülen modacıyı Edgar Ramirez, kardeşi Donatella’yı Penelope Cruz, sevgilisini Ricky Martin canlandırıyor. Konu kara, görüntüler renk cümbüşü.

20

‘Titanic’in yönetmeni James Cameron, filmin sinemaseverlerle buluşmasının 20’nci yıldönümünde ‘Titanic’i yeniden ziyaret ediyor, ‘James Cameron ile 20 Yıl Sonra Titanic’te, sinemaya taşıdığı olayları 1912’de Kuzey Atlantik Okyanusu’nda sulara gömülen gemideki gerçek olaylarla kıyaslıyor. Bu muhteşem gemi neden batmış olabilir sorusuna yeni cevaplar da aranacak programda. (National Geographic, cumartesi 21.00, pazar 04.20, pazartesi 00.05)