Cinayet krizdenmiş

İddianamede, Alanya Cezaevi’nde intihar eden katil şüphelisi Ali Yamuç’un eşi Fatma Yamuç, kasten öldürme, birden fazla kişiye karşı gece vakti konutta silahlı yağmayla suçlandı.İntihar sonrası Yamuç’tan alınarak Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı’na gönderilen kıl örneğinde morfin, kodein ve eroin metoboliti 6-MAM bulunduğu belirtildi.



Fatma Yamuç’tan alınan kan örneğinde de morfin, idrar örneğinde kodein, eroin metoboliti 6-MAM bulundu. İddianamede karı-kocanın uzun süredir (10 yıl) uyuşturucu kullandığına vurgu yapıldı. SGK dökümlerinde ise Ali Yamuç’un 4 ayrı taşocağında çalıştığı, son çalıştığı turizm firmasından uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle çıkarıldığı tespit edildi.



Yamuç, olay gününü şöyle anlattı: “Kapıdan Ali amca çıktı. Feneri bana tuttu. Ben de bir an panikle kaçayım mı, durayım mı derken onun olduğu yöne doğru ateş ettim. ‘Aman Allah’ diyerek evin içerisine girdi. Eşimin de dediği gibi o akşam krizde idim. Eşimin olayla ilgili dahli yoktur. Krize girdiğim için kendisine verdiğim para ile esrar alması için gönderdim. Olay benim uyuşturucu krizine girmem sebebiyle, kontrolsüzce gelişen cinayet olayıdır.”



İddianamede, Yamuç’un intihar öncesi annesine yazdığı mektuptaki ifadelere de yer verildi: “Bu cinayet olayını da hiç kimsenin baskısı altında değil, eroin krizine girdim ve adamların evinden 3 kuruş para çıkar umudu ile yaptım. Uyuşturucu alabilmek için. İşte senin oğlun böyle adi birisi anne.” Savcılık makamı, Adli Tıp raporları, veda mektupları ve ifadeleri göz önüne alarak kasten öldürme olayını azmettiren kişi ya da kişilerin olmadığına kanaat getirirken, iddianamenin değerlendirme bölümünde ise Yamuç’un eşi Fatma Yamuç’un yargılanması talep edildi.