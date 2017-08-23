Cinayet, hastanenin güvenlik kameralarından çözüldü

Şahin Tepesi Mevkii’nde 17 Ağustos günü gece saatlerinde meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti: Bülent Sel, komisyonculuk yapan ve birlikte çalıştığı arkadaşı Hakan Ceyhan’a 20 bin lira borç verdi. Borcun 8 bin lirasını ödeyen Ceyhan, geri kalanını ödeyemeyince Sel ile araları açıldı. Olay günü telefonla Ceyhan’ı arayan Bülent Sel, 12 bin lirasını istedi. Ceyhan ise alacak meselesini Şahin Tepesi’nde buluşarak çözmek istediğini belirtti. Bunun üzerine Sel, yanına arkadaşları C.K. ile S.N.’yi alarak buluşma yerine gitti. Ceyhan ile Sel burada buluştuktan kısa bir süre sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüdü, Sel otomobilin bagajından çıkardığı pompalı tüfekle Ceyhan’a ateş etti. Olayı gören S.N. panikle olay yerinden kaçtı.

Bülent Sel ile C.K., ağır yaralı olan Ceyhan’ı, otomobille Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirdi. Ceyhan’ı sedyeye koyan ve sağlık görevlilerine haber veren Bülent Sel ile arkadaşı otomobile binerek olay yerinden kaçtı. Burada tedaviye alınan Ceyhan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GÜVENLİK KAMERASIYLA CİNAYET ÇÖZÜLDÜ

Olaydan sonra geniş çaplı araştırma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, hastanenin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ceyhan’ın hastane bahçesine bırakıldığı o anların güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Görüntülerde acil servise otomobille gelen Bülent Sel ve C.K.'nın Ceyhan’ı otomobilden indirip bahçedeki sedyeye koyduktan sonra otomobile binerek uzaklaştıkları görülüyor. Görüntülerden eşkalleri belirlenen Bülent Sel ve CK. düzenlenen operasyonla bir kahvehanede otururken gözaltına alındı. İki şüphelinin sorgusu doğrultusunda ise S.N., gözaltına alındı. Emniyette sorguları tamamlanan üç şüpheli adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Bülent Sel tutuklanırken, CK. ve S.N. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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