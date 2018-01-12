Cinayet gibi kazada karar

İBB Mezarlıklar Müdürlüğü bünyesinde Karacaahmet Mezarlığı’nda özel güvenlik görevlisi olan Bayram Malkoç’a (40) Beykoz’da, yeni aldığı evinin borcunu ödeyebilmek için geceleri pizzacıda çalışıyordu.

Malkoç bir siparişi götürdükten sonra iş yerine dönerken motosikleti ile kırmızı ışıkta durdu. Bu sırada 4 ay önce alkollü araç kullanmaktan dolayı ehliyetine el konulan Emre Öztürk (29), motosiklete çarparak Malkoç'u öldürdü.



Kanında 165 promil alkol tespit edilen Öztürk hakkında karar çıktı. Öztürk, ‘bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne, birden fazla kişinin de yaralanmasına neden olmak’ suçundan 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.