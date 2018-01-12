Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Cinayet gibi kazada karar

    Cinayet gibi kazada karar

    Aziz ÖZEN/İSTANBUL
    12.01.2018 - 13:17 | Son Güncelleme:

    Alkollü şekilde araç kullandığı için ehliyete el konulan Emre Öztürk'ün Bayram Malkoç'u ezerek öldürdürdüğü davada karar çıktı. Kaza sırasında kanında 165 promil alkol tespit ediler Öztürk 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

    Cinayet gibi kazada kararİBB Mezarlıklar Müdürlüğü bünyesinde Karacaahmet Mezarlığı’nda özel güvenlik görevlisi olan Bayram Malkoç’a (40)  Beykoz’da, yeni aldığı evinin borcunu ödeyebilmek için geceleri pizzacıda çalışıyordu.

    Malkoç bir siparişi götürdükten sonra iş yerine dönerken motosikleti ile kırmızı ışıkta durdu. Bu sırada 4 ay önce alkollü araç kullanmaktan dolayı ehliyetine el konulan Emre Öztürk (29), motosiklete çarparak Malkoç'u öldürdü.

    Kanında 165 promil alkol tespit edilen Öztürk hakkında karar çıktı. Öztürk, ‘bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne, birden fazla kişinin de yaralanmasına neden olmak’ suçundan 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

    Etiketler: istanbul , Motosiklet , Trafik kazası
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri