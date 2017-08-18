Cinayet gibi iş kazası

Traktörün römorkunda bulunan işçiler etrafa saçıldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 5'i kadın, 7 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 9 kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. Şengül Akman (50), Nildanur Akman (13), Çiçeği Çapat (39), Bahar Çağatay (15), Bedran Çağatay (54) ve Faruk (38) ve Gülistan Boz (18) kazada hayatını kaybetti. Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu olay yerinde yaptığı açıklamada "Bu insanların bazen böyle trafik kazalarında ekmeğinin peşinde hayatlarını kaybetmeleri milletçe bizleri de üzüyor” dedi.



KILIÇDAROĞLU'NDAN HASTANE ZİYARETİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Sakarya Hendek Devlet Hastanesi’ne giderek kazada yaralananları ziyaret etti, Hastane Başhekimi Sedat Aydın’dan bilgi aldı. CHP’den yapılan açıklamada, “Yaralılardan 15 yaşındaki Veysel Akman’ın sağlık durumunun iyi olduğu ancak annesini ve 2 kardeşini kazada kaybettiğini öğrenen Kılıçdaroğlu, genci ziyaret etti. Annesi ve kardeşlerinin durumuyla ilgili henüz kendisine bilgi verilmeyen Akman’a geçmiş olsun dileğinde bulunan CHP lideri, Veysel Akman’ın eğitim masraflarını üstlendi” denildi.