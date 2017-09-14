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    Cinayet gecesi gittiği barda da kadınları rahatsız etmiş

    BERLİN
    14.09.2017 - 14:44 | Son Güncelleme: 14.09.2017 - 14:44

    Almanya’da geçen yıl ekim ayında 19 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Maria L.’ye cinsel saldırıda bulunduktan sonra genç kızı baygın halde nehre atarak ölümüne yol açan Afgan mülteci Hüseyin K.’nın davasına devam edildi.

    MAHKEME heyeti, olay gecesi Hüseyin K.’nın gittiği barın sahibi, barda eğlenen bir kadın ve bir erkek müşteriyi tanık olarak dinledi. Genellikle eşcinsellerin gittiği barın sahibi, katilin, gece boyunca bardaki kadınlara sarkıntılık yaptığını anlattı. Barın yaşlı bir erkek müşterisi de katilin erkeklerle konuştuğunu, kendisinde, erkeklerle birlikte olma hissi uyandırdığını söyledi.
    Kadın tanık ise Hüseyin K.’nın gece boyunca birçok kez kendisini rahatsız ettiğini ve ısrarla dansa kaldırmak isteğini anlattı. Cinsel saldırı ve adam öldürmekten yargılanan sanıkla ilgili kararın aralık ayında verilmesi bekleniyor.

    Cinayet gecesi gittiği barda da kadınları rahatsız etmiş

    Etiketler: Hüseyin K. , Maria L. , ALMANYA
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