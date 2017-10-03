Cinayet faili Moldova'da tutuklandı

Özgün ve ayrıcalıklı eğitimin 5 olmazsa olmazı
Eğitim sisteminde yenilikçi yaklaşımlar artık çağımızın bir gereği. Klasikleşmiş kalıpları değiştirmek, özgün ve ayrıcalıklı bir eğitim vermek için eğitim sistemine farklı bakmak gerekiyor.
Bakırköy 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, dün görülen duruşmada Zülfükar’ın avukatı müvekkilinin Türkiye’ye gelecekken pasaportundaki kimlik bilgileri nedeniyle yakalandığını anlattı. Duruşma, Zülfükar hakkında çıkarılan kırmızı bültenin infazı ve Türkiye’ye iadesi için beklenmesine karar verilerek ertelendi.