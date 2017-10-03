Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>Cinayet faili Moldova'da tutuklandı

    Cinayet faili Moldova'da tutuklandı

    Burcu PURTUL UÇAR/İstanbul
    03.10.2017 - 00:42 | Son Güncelleme:

    ATAKÖY’de yan bakma kavgası sonucu öldürülen lise öğrencisi Ömer Fatih Öztürkler davasının 7 sanığından biri olan firari Mert Zülfükar’ın 6 Eylül’de Moldova’da yakalanıp tutuklandığı ortaya çıktı.

    Bakırköy 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, dün görülen duruşmada Zülfükar’ın avukatı müvekkilinin Türkiye’ye gelecekken pasaportundaki kimlik bilgileri nedeniyle yakalandığını anlattı. Duruşma, Zülfükar hakkında çıkarılan kırmızı bültenin infazı ve Türkiye’ye iadesi için beklenmesine karar verilerek ertelendi.

    Etiketler: Cinayet , Moldova , gazetehaberleri
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri