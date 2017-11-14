İDDİAYA göre 1629’da Hollanda’dan Endonezya’da gitmek üzere yola çıkan Batavia adlı bir ticaret gemisi Beacon Adası’nda karaya oturdu ve gemide isyan çıktı. İsyancı tayfa, kendilerine karşı gelen tüccarları ve ailelerini vahşice katletti ve adada yüzlerce cinayet işlendi. Ada, bu katliam nedeniyle ‘Cinayet Adası’ ya da ‘Batavia Mezarlığı’ olarak anılıyor. Olayın üzerinden 388 yıl geçse de, ıssız adada öldürülen çoğunluğu çocuk ve kadın kurbanların kalıntılarına henüz ortaya çıkıyor. Karaya ulaşmayı başaran kişilere ne olduğuyla ilgili ise günümüzde çok az şey biliniyor. Seyir halindeyken isyan çıkan gemide baharat ve gümüş taşındığı, isyancıların gemidekileri provoke etmek için tüccarların kızlarını rahatsız ettiği belirtiliyor.

GEMİDE 316 KİŞİ VARDI

Batavia adlı gemide 40 kişinin denizde boğulduğu, geriye kalanların ise gemi karaya vurduktan sonra isyancılar tarafından katledildiği tahmin ediliyor. Kalıntılar incelemede.