Cinayet 14 milyon $ kefalet 3 milyon TL

BAKIRKÖY 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın iddianamesinde, Ukrayna-Suriye hattında başlayıp, Başakşehir’deki ormanlık alanda biten cinayetin hikâyesi şöyle anlatıldı: Mısır asıllı Ukrayna vatandaşı işadamı Ramzi Matta, kullandığı usulsüz krediler nedeniyle ülkesinde tartışmalı bir isimdi. 2012’de 40 silahlı adamla Odessa Karayolları binası ve arazisini ele geçirmesi ülkede gündem oldu, polis ve savcılara rüşvet iddiası nedeniyle gözaltına alındı. Ancak Mkolayiv Bölge Valisi sahip çıkınca Matta serbest kalırken, savcılar ve 10’a yakın kamu görevlisi açığa alındı.

ALTIN DEĞERİNDE TAHIL

Suriyeli tahıl tüccarı Samer F. ile Matta’nın yolları, 2013 yılında, İran asıllı Alman vatandaşı Kiannosh Rajbar Moustag aracılığı kesişti. Matta ve Samer F. iki gemi tahıl için 14 milyon dolara anlaştı. Samer F. parayı peşin ödese de tahılı alamadı. Ukrayna’da açılan davadan da sonuç çıkmayınca, Samer F., Matta’nın ortağı Moustag’ı sorumlu tuttu. Moustag, İstanbul’a çağırdığı Matta’yı, Bağcılar’da Samer F.’ye teslim etti. 21 Ağustos 2013’te, Başakşehir’de piknik yapanlar, kafatası ve insan kemikleri bulunca durum polise intikal etti. DNA testi, kemiklerin Ramzi Matta’ya ait olduğunu gösterdi. Matta’dan kalanlar ailesine teslim edildi.

TÜRK SANIK İÇİN 200 BİN TL

Gözaltına alınan Khaldon Al Zouabi, Mohammad Khır Aloh, Samer F. ve Sinan Bulduk tutuklandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 ay süren soruşturma sonunda sanıkların hepsine dava açtı. Davanın son duruşması, önceki gün Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, tutuklu sanık Samer F. için 3 milyon dolar, Sinan Bulduk için de 200 bin TL kefalet ücreti belirledi. Her iki sanığın haftada bir karakolda imza atmasına, aksi halde kefaletin hazineye devredilerek, tutuklanmalarına karar verildi.