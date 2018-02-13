Çin Yeni Yılı, Boğaziçi’nde kutlandı

Bahar Bayramı olarak bilinen Çin’in en önemli geleneksel bayramı Çin Yeni Yılı, Boğaziçi Üniversitesi Konfüçyus Enstitüsü (BÜKE), Çinli-Türk Öğrenciler Konfederasyonuyla kutlama etkinliği düzenledi. Etkinlik, Çin İstanbul Başkonsolos Vekili Chen Shu, Çin Kültür Derneği, Çin Ticaret Birliği, Çinli – Türk Öğrenciler Konfederasyonu, BÜKE’den Çince ders alan öğrenciler, BÜKE çalışanlarıyla Türkiye’de yaşayan Çinliler’in katılımlarıyla gerçekleşti. ‘Çin Yeni Yılı’ etkinliğinde Çin’in geleneksel halk sanatlarından temsiller, çeşitli sanat gösterileri ve danslar yer aldı. Koro ve solistler Çince ve Türkçe şarkılar seslendirdi.

Etkinlik açılışında bir konuşma yapan Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Tekcan, bu yıl 10’uncu yılını kutlayan Boğaziçi Üniversitesi Konfüçyus Enstitüsü olarak Çin yeni yılını kutlama gelenekleri olduğunu, ancak ilk kez tüm Konfüçyus enstitülerinin de katılımıyla bu çapta geniş katılımlı bir kutlamaya ev sahipliği yaptıklarından dolayı mutluluk duyduklarını belirtti. Tekcan, “Boğaziçi Üniversitesi Konfüçyus Enstitüsü olarak son yıllarda Çin yeni yılı kutlamaları yapıyoruz ancak bu yıl ilk defa Türk ve Çinli öğrencilerin birlikte düzenlediği bir etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz. Başlayan Çin yeni yılında Boğaziçi ve Türkiye’deki diğer tüm Konfüçyüs enstitüleri arasındaki verimli iş birliğinin daha da güçlenmesini diliyorum” diye konuştu.

SON İKİ YILDA ÇİN-TÜRK İLİŞKİLERİ GELİŞTİ

Çin İstanbul Başkonsolos Vekili Chen Shu, Çinli ve Türk öğrencilerin Çin Yeni Yılı Kutlama programına katılmaktan onur duyduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

“Türk – Çin dostluğuna olan katkıları nedeniyle Boğaziçi Üniversitesi Konfüçyus Enstitüsü’ne, Çinli-Türk Öğrenciler Konfederasyonu’na ve emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ederim. Karşılanan yeni yıl, Çin geleneksel kültürüne göre Köpek yılıdır. Köpek insan dostudur, sadakati simgeler. Bu özellikler ülkelerimiz arasındaki ilişkiyi de çok güzel tarif eden özelliklerdir. Özellikle son iki yıl içinde Çin - Türk ilişkileri çok büyük gelişme göstermiştir. Devlet Başkanımız ve Türkiye’nin Cumhurbaşkanı geçtiğimiz yıl 4 kez bir araya gelerek birçok konuda anlaşmaya varmışlardır. Türkiye’nin önde gelen eğitim kurumlarından biri olan Boğaziçi Üniversitesi de bu dostluğa, özellikle kültür ve eğitim alanında büyük katkılarda bulunmuştur.”

Kutlamada Çinli Öğrenciler Birliği’nden Senever adlı öğrenci, Ayten Alpman klasiği ‘Ben Böyleyim’ performansıyla renkli dakikalara sahne oldu.