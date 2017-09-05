Çin yasakladı, Bitcoin'de sert düşüş

PBOC'nin internet sitesi üzerinden Pazartesi günü yapılan açıklamada, dijital paraların halka arzına ilişkin soruşturmaların tamamlandığı ve gelecekte gerçekleştirilecek halka arzların sert bir şekilde cezalandırılacağı ifade edildi. PBOC, halihazırda tamamlanmış olan halka arzları da yasa ihlali nedeniyle cezalandıracak.

Yapılan açıklamada ödeme fon toplanan yatırımcılara paralarının geri ödeme yapılacağı söylendi. Bununla birlikte yatırımcılara geri ödemenin nasıl yağılacağına ilişkin detay verilmedi.

Bitcoin, yükselişini sürdürerek 1 Eylül'de gün içi işlemlerde 4,921.44 dolara kadar tırmanmasının ardından sert düşerek 4,100 doların altını gördü. Salı günü 4,098.90 dolara kadar çekilen dijital para, TSİ 09:40'ta 4,207.57 dolar seviyesinden işlem gördü. Sanal paranın geçtiğimiz hafta Cuma gününden bu yana kaybı yaklaşık yüzde 14.5 oldu.

YASAĞIN SEBEBİ NE?

Çin'in uyguladığı yasak kripto para piyasaları için özel halka arz operasyonu olarak tanımlanan ICO’ları (Initial Coin Offerrings) kapsıyor. ICO, kullanıcıların kendilerinin oluşturduklar sanal para birimi olarak biliniyor. Ancak en önemli farkı bu para birimlerini oluştururken bir iş modeline dayanması gerekiyor. Oluşturulan kripto para birimlerinin hayata geçebilmesi için belli bir fonu toplaması gerekiyor. Dolayısıyla bir tür bağış olarak ICO dünyası ifade edilebilir.

395 MİLYON DOLAR TOPLADILAR

Çin'in yasağı ise tam da bu noktada başlıyor. Çin Halk Bankası'nın yasağı ise tam da bu noktada başlıyor. Banka, ICO dünyasını “yasa dışı bağış toplama” olarak tanımladığı için kripto para birimi üzerinden fon toplamak isteyen girişimleri durdurdu. Özellikle Çin’de oldukça popüler olan ICO’lar, haber ajansı Xinhua’a göre 2017 yılında yatırımcılardan 395 milyon dolar kaynak topladı. Özellikle teknoloji firmalarının hızlı ve kolay olmaları nedeniyle ICO dünyası üzerinden fon toplaması, vergi açısından da Çin'i rahatsız ediyor.