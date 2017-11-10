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Çin yabancı yatırımcılar için sınırları kaldırıyor

Hürriyet Haber
10.11.2017 - 09:25 | Son Güncelleme:

Çin, yabancı yatırımcıların finansal kurumlardaki sahipliği ile ilgili limitleri genişletiyor.

Çin, yabancı finansal kurumların ülkedeki aracı kurumlarda yüzde 51’e kadar pay sahibi olmasına izin veriyor.

Ülke ayrıca, bankacılık, sigortacılık, fonlara yabancı yatırım konusunda da kısıtlamaları gevşetiyor. Çinli sigorta şirketlerinde yabancı sahipliğin sınırı 5 yıl sonra tamamen kaldırılacak.

Maliye Bakan Yardımcısı Zhu Guangyao yaptığı sunumda çalışmaların henüz devam ettiğini ve yakında detayların açıklanacağını kaydetti. Yabancı kurumlar, aracı kurumlarda daha önce yüzde 49 paya sahip olabiliyor ve Çinli rakipleri ile rekabetini aksatıyordu. JPMorgan bu nedenle ülkedeki bir ortaklığından çıkmıştı.

Etiketler: jp morgan , yabancı yatırımcılar
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