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    Çin ve Hindistan 'çekilme' konusunda anlaştı

    Hürriyet Haber
    28 Ağustos 2017 - 11:18Son Güncelleme : 28 Ağustos 2017 - 11:18

    AFP haber ajansı Hindistan ve Çin'in Himalayalar'daki tartışmalı bölgeden birliklerini çekme konusunda anlaştığını duyurdu.

    Hindistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu iki  ülkenin Himalayalar'ın doğusunda yer alan Doklam pbölgesinde diplomatik görüşmeler gerçekleştirdiği ve sonuç olarak bir uzlaşmaya vardığını belirtti. 

    "ENDİŞELERİMİZİ İLETTİK"

    Açıklamada, "Bu görüşmeler sırasında görüşlerimizi dile getirip, endişelerimizi ve çıkarlarımızı ilettik” denildi. Hindistan, iki tarafın da uzlaştığını ve Doklam'dan birliklerini çekme sürecine girdiğini aktardı.

    Çin Dışişleri Bakanlığı da Hindistan'ın birliklerini ülkesine geri çektiğini duyurdu.

     

     

    Etiketler: Çin , Hindistan , himalayalar
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