Çin ve Hindistan 'çekilme' konusunda anlaştı

Hindistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu iki ülkenin Himalayalar'ın doğusunda yer alan Doklam pbölgesinde diplomatik görüşmeler gerçekleştirdiği ve sonuç olarak bir uzlaşmaya vardığını belirtti.

"ENDİŞELERİMİZİ İLETTİK"

Açıklamada, "Bu görüşmeler sırasında görüşlerimizi dile getirip, endişelerimizi ve çıkarlarımızı ilettik” denildi. Hindistan, iki tarafın da uzlaştığını ve Doklam'dan birliklerini çekme sürecine girdiğini aktardı.

Çin Dışişleri Bakanlığı da Hindistan'ın birliklerini ülkesine geri çektiğini duyurdu.