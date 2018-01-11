Çin savaş gemileri tartışmalı bölgeye girdi! Sert tepki...

Kyodo ajansının haberine göre, bir fırkateyni ve bir denizaltının Doğu Çin Denizi'ndeki Diaoyü/Senkaku adalarına yaklaşması nedeniyle Japonya Savunma Bakanlığı, Pekin yönetimine "ikili ilişkilerin gelişmesine müdahale edecek şeylerden uzak durması" çağrısında bulundu.

Bakanlık, fırkateynin bugün, denizaltınının ise dün bölgeye girdiğini ve bugün öğleden sonra ikisinin de bölgeden ayrıldığını açıkladı.

Söz konusu eylem üzerine Çin’in Tokyo Büyükelçisi Çıng Yonghua, Japonya Dışışleri Bakanlığına çağrılarak Tokyo yönetiminin bu konudaki endişeleri aktarıldı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang ise Pekin’de düzenlediği günlük basın toplantısında, Çin gemisinin ilgili bölgeye giren Japon Öz Savunma

Kuvvetlerine ait gemilerin faaliyetlerine yönelik takip ve gözlem yaptığını kaydetti.

Söz konusu adalar üzerinde Çin’in tarihi ve hukuki egemenlik haklarını olduğunu savunan sözcü, Çin donanmasının bu bölgede yürüttüğü faaliyetler nedeniyle suçlanamayacağını söyledi. Lu ayrıca Tokyo yönetimine ilgili adalar konusunda rahatsızlık oluşturmaması çağrısında bulundu.

Doğu Çin Denizi'nde 5 ada ve 3 kayalıktan oluşan ihtilaflı takımadalar, Çin ve Japonya arasında uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden olmakla birlikte adalarda yaşayan kimse bulunmuyor.

Çin ve Japonya arasındaki gerilim, 2012'de Tokyo yönetiminin söz konusu takımadaları "kamulaştırdığını" açıklamasının ardından tırmanmıştı. Japonya, takımadaların kendi kara suları içinde bulunduğunu ileri sürüyor ve adaların bulunduğu bölgeye gözetleme gemileri gönderen Çin'i, kara sularını ihlal etmekle suçluyor. Adalar yakınlarında devriye gezen Japon ve Çin gemileri, sık sık birbirlerine uyarı gönderiyor