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Çin petrol ithalatında yeni dönem

DHA
06.09.2017 - 09:45 | Son Güncelleme: 06.09.2017 - 09:45

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin, ABD yaptırımlarından etkilenmemek için, petrol alırken dolar yerine "altına çevrilebilir yuan" kontratları kullanacak.

Nikkei Asian Review China’nın haberine göre, Çin’in altına çevrilebilir yuan kontratları, Şanghay ve Hong Kong borsalarında yabancı yatırım fonlarıyla, borsa ve petrol şirketlerine de açılacak.

Habere göre, Çin’in öncelikle Rusya ve İran’dan yapacağı yuan bazlı petrol alımları, aynı zamanda bu ülkelerin, ABD’nin çeşitli alanlarda uyguladığı yaptırımları aşmalarına da yarayacak.

Haberde, ABD’li araştırma şirketi FFTT’nin kurucusu Luke Gromen’in, "Küresel petrol oyununun kuralları çok büyük ölçüde değişmeye başlayacak" sözlerine de yer verildi.

Yeni kontratlara ilişkin "test işlemlerin" Şanghay Uluslararası Enerji Borsası’nda başladığına işaret edilen haberde, Şanghay Altın Borsası’ndaki yuan/altın işlemlerinin bu yılın sonuna kadar Budapeşte Borsası’nda da açılmasının hedeflendiği belirtildi.

 

Etiketler: altına çevrilebilir yuan , petrol ithalatı , çin petrol ithalatı
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