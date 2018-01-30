Çin mobilyasına karşı ‘Türk Malı’ etiketi

Gül, “Çin mobilyasına karşı Türk Malı etiketiyle savaşıyoruz. Arap ülkelerindeki Türkiye algısı ve sevgisi yüksek. Ürünlere daha görünür şekilde Türk Malı etiketi yerleştiriyoruz. İnsanlar kaliteli olmasının yanı sıra duydukları güven ve sempati nedeniyle Türk mobilyasını tercih ediyor. Yeni ihracat hedefimiz de Afrika pazarı” dedi. Çin’in Avrupa’da Türk mobilyasında rakip olamadığını da vurgulayan Burhan Gül şöyle devam etti: “Avrupa’da belli standartlar var. Çinli firmalar bunları yerine getirmediği için bizim ürünlerimiz daima tercih ediliyor. Ancak Ortadoğu, Arap ve Afrika ülkelerinde standart aranmıyor.”