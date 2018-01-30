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Çin mobilyasına karşı ‘Türk Malı’ etiketi

Hürriyet Haber
30.01.2018 - 00:50 | Son Güncelleme:

ARAP ülkelerinde Türk Malı etiketinin prestijinin çok yüksek olduğunu ifade eden ABC Mobilya CEO’su Burhan Gül, başta Ortadoğu olmak üzere Arap ülkelerindeki yüksek Türkiye prestijinin, satılan ürünlere de yansıdığını söyledi.

Gül, “Çin mobilyasına karşı Türk Malı etiketiyle savaşıyoruz. Arap ülkelerindeki Türkiye algısı ve sevgisi yüksek. Ürünlere daha görünür şekilde Türk Malı etiketi yerleştiriyoruz. İnsanlar kaliteli olmasının yanı sıra duydukları güven ve sempati nedeniyle Türk mobilyasını tercih ediyor. Yeni ihracat hedefimiz de Afrika pazarı” dedi. Çin’in Avrupa’da Türk mobilyasında rakip olamadığını da vurgulayan Burhan Gül şöyle devam etti: “Avrupa’da belli standartlar var. Çinli firmalar bunları yerine getirmediği için bizim ürünlerimiz daima tercih ediliyor. Ancak Ortadoğu, Arap ve Afrika ülkelerinde standart aranmıyor.”

Etiketler: gazetehaberleri
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