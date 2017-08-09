Çin Mars simülasyon üssü kuruyor!

Çin'in ilk Mars simülasyon üssünün, ülkenin kuzeybatısında Çinghay eyaletinde Hayşi bölgesine kurulacağı bildirildi. Şinhua ajansının haberine göre, eyaletin batısındaki Hayşi bölgesine kurulacak üssün bulunduğu alanda, Mars'ın yüzeyindekilere benzer kızıl kayalıklar olacağı belirtildi.

Mars topluluğu ve Mars kamp alanı adında kültürel ve turistik mekanları içerecek simülasyon üssü, astronomi, uzay ve bilimsel araştırma faaliyetlerinin yanı sıra film platosu olarak da kullanılabilecek.

Yerel yetkili Vang Cingcay, konuya ilişkin Çin Bilimler Akademisi ile Hayşi yerel hükümeti arasında geçen kasım ayında üssün inşasına yönelik anlaşma yapıldığını belirtti.