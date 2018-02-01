Çin malını İspanya’da üretilmiş gibi gösterdiler!

Kaçakçılık savcısı tarafından Bakırköy 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne açılan davanın iddianamesinde şu iddialar yer verildi: Ankara’da 05 Mart 2015’de ülkemizin

Çin Halk Cumhuriyeti’ne damping vergisi uyguladığı menteşe ve çekmece rayı cinsi eşyanın İspanya’dan sektöre zarar verecek derecede girişlerinin yapıldığı tespit edildi.

Avrupa Anti Damping Ofisi’nin (OLAF) devreye girmesiyle yapılan araştırmalarda söz konusu ürünlerin ihracatçı firmaları tespit edildi. Söz konusu İspanyol firmalarının Türkiye’ye ihraç ettikleri ürünlerin İspanyol menşeili olmadığı saptandı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı müfettişleri tarafından yapılan soruşturmalara göre, Türkiye’deki E. firmasının söz konusu ithalatı F. adında kurduğu tabela firması üzerinden gerçekleştirdiğini tespit edildi.

F. firması, menşei saptırması yaparak iki İspanyol firmasından 34 beyanname ile menteşe ve ray çekmecesi ithal edilip, eşyanın menşeini gerçeğe aykırı bir şekilde İspanya gösterilerek anti damping vergisinden kaçılarak hazine KDV dahil 9 milyon 614 bin 468 dolar zarara uğratıldı.

Eşyayı aldatıcı işlem ve davranışlarla gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin ülkeye sokmak, Kaçakçılık suçunun meslek ve sanatın sağladığı kolaylıklardan yararlanarak işlenmesi suçundan firma sahibi ve yetkilileri Abdurrahman A., Begüm K., Mustafa A.K. ve Necdet İ. hakkında Bakırköy 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 13 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Davanın ikinci celsesinde sanıklardan E. firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman A., “Biz ithalat yaptığımız firmalardan gerek menşei şahadetnameleri gerekse diğer belgeleri konsolosluk onaylı olarak istiyorduk. İthal ettiğimiz ürünler yüksek kaliteli ve damping fiyatlarının üzerinde ürünlerdir. Avrupa menşeili eşyalardır. Suçlamaları kabul etmiyorum” dedi. Mahkeme, benzer beyannameler ile ilgili olarak teftiş kurulu başkanlığından soruşturma akıbetlerinin beklenmesinin yanı sıra sanıkların detaylı savunmaları için davayı erteledi.

ANTİ DAMPİNG NEDİR?

Anti damping; bir ülkede iç pazarlarda bulunan malların, ihracat pazarlarında çok daha ucuza satılmasına engel olmak amacıyla yönetimin ithal mallar, üzerinde yapmış olduğu kısıtlamalara deniliyor.