Çin: Kriz ortamı yaratmak istiyorlar

"Bazı bölge dışı ülkelerin, Güney Çin Denizi'ndeki gerilimi tırmandıran baş aktörler olduğunu" söyleyen Lu, "Bölgedeki ülkeler, barış, istikrar ve refah için çabalarken, bazı bölge dışı ülkeler, Güney Çin Denizi'nde kriz ortamı yaratmaya çalışıyor." diye konuştu.

İsim vermeden İngiltere'yi eleştiren Lu, "Bu ülkelerin, değişik bahanelerle müdahale ettiği dünyanın farklı bölgelerinde arkalarında kaos ve insani felaketler bırakmak konusunda sabıkası var." ifadesini kullandı.

Avustralya'da resmi temaslarda bulunan İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, HMS Queen Elizabeth ve HMS Prince of Wales adlı iki yeni uçak gemisinin, Güney Çin Denizi'nde tartışmalı sularda seyrüsefer özgürlüğünü denetleyeceğini açıklamıştı. "Çin'den çekinerek seyrüsefer özgürlüğünden vazgeçmeyeceklerini" söyleyen Johnson, Pekin yönetimine uluslararası hukuka saygı göstermesi çağrısı yapmıştı.

ABD, Avustralya ve İngiltere gibi yakın müttefikler, Pekin'in Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı sulara yapay adalar inşa ederek, dünyanın en yoğun deniz ticaret yollarından birinin bulunduğu suları "askerileştirdiğini" savunuyor.

Pekin yönetimi, yer altı kaynakları açısından zengin Güney Çin Denizi'nde başta Filipinler olmak üzere Vietnam, Brunei ve Malezya'nın aralarında bulunduğu bölge ülkeleriyle egemenlik tartışmaları yaşıyor.