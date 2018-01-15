Ara
MENÜ
Avrupa Haberleri

AVRUPA

Haberler >Avrupa>Çin, Alman devini satın mı alıyor?

Çin, Alman devini satın mı alıyor?

BERLİN
15.01.2018 - 14:53 | Son Güncelleme:

Dünyanın en büyük hazır giyim şirketlerinden C&A’nın dünya çapında 2 bin şubesi ve 60 bin çalışanı var. Alman kökenli Hollandalı Brenninkmaijer ailesine ait olan C&A’yı Çinliler satın almak üzere.

C&A dünyanın önde gelen hazır giyim şirketlerinden. Tüm dünyada 2 bin şubesi olan C&A tekstil şirketini Çinli yatırımcıların satın almak üzere olduğu bildirildi. Spiegel dergisinin haberine göre 1841 yılında kurulan C&A, Çinli yatırımcılara satılıyor. Satış işlemleri bitti ve sadece imzayı bekliyor.
C&A’nın ait olduğu Brennikmaijer ailesinin yönetimindeki Cofra Holding ise haberi doğrulamadı. Ancak Holding’ten yapılan açıklamada şirketin yenilenmesi çalışmaları çerçevesinde Çin pazarındaki büyüme yollarının da incelendiği belirtildi.

AVRUPA’NIN EN ZENGİNİ
21 ülkede 2 bin şubesi ve 60 bin çalışanı bulunan C&A, hazır giyimde uygun fiyat avantajıyla tanınıyor. Brenninkmaijer ailesi 20 milyar euro servetle Avrupa’nın en zengin aileleri arasında geliyor.
C&A Türkiye’de de 6 şehirde 24 mağaza açtı, ancak daha sonra bu mağazaları bir başka tekstil şirketine devrederek, Türkiye pazarından çıktı.

Etiketler: ALMAN
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri