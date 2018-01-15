Çin, Alman devini satın mı alıyor?

C&A dünyanın önde gelen hazır giyim şirketlerinden. Tüm dünyada 2 bin şubesi olan C&A tekstil şirketini Çinli yatırımcıların satın almak üzere olduğu bildirildi. Spiegel dergisinin haberine göre 1841 yılında kurulan C&A, Çinli yatırımcılara satılıyor. Satış işlemleri bitti ve sadece imzayı bekliyor.

C&A’nın ait olduğu Brennikmaijer ailesinin yönetimindeki Cofra Holding ise haberi doğrulamadı. Ancak Holding’ten yapılan açıklamada şirketin yenilenmesi çalışmaları çerçevesinde Çin pazarındaki büyüme yollarının da incelendiği belirtildi.

AVRUPA’NIN EN ZENGİNİ

21 ülkede 2 bin şubesi ve 60 bin çalışanı bulunan C&A, hazır giyimde uygun fiyat avantajıyla tanınıyor. Brenninkmaijer ailesi 20 milyar euro servetle Avrupa’nın en zengin aileleri arasında geliyor.

C&A Türkiye’de de 6 şehirde 24 mağaza açtı, ancak daha sonra bu mağazaları bir başka tekstil şirketine devrederek, Türkiye pazarından çıktı.