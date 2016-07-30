Cimbom ‘NEF’es alacak

GEÇEN sezon sonu Dumankaya ile sponsorluk sözleşmesini iptal eden Galatasaray, yeni sponsorluk konusunda önemli bir adım atmak üzere. Amerika ve Avrupa’da da önemli gayrimenkul projelerine imza atan Nef’in, sarı-kırmızılı takımın yeni sponsoru olması bekleniyor. Galatasaray’ın toplamda 15 milyon dolar gelir beklediği sponsorluk anlaşmasının hafta başında duyurulacağı ifade ediliyor. göğüs sponsoruNef ve Galatasaray arasında yapılacak anlaşmanın detayları henüz belli olmasa da toplamda 4+1 yıllık bir sözleşme olacağı belirtiliyor. Galatasaray’ın forma göğüs sponsoru olacak Nef’in bazı projelerinde de futbolcuların reklam kampanyasında yer alabileceği öğrenildi. Galatasaray’ın yeni sezon formalarında yer alması beklenen Nef, böylece futbola destek veren gayrimenkul şirketleri arasında yer almış olacak.

YILDA 3 MİLYON DOLAR

Nef’in Galatasaray’a yıllık 3 milyon dolar ödemesi bekleniyor. Anlaşma kapsamında Galatasaray’ın yeni sponsoruna Türk Telekom Arena’dan loca da tahsis edilecek. Ayrıca şirketin misafirleri için VİP biletler de temin edilecek. Galatasaray bu anlaşma ile maddi açıdan da rahatlamış olacak. Geçtiğimiz sezonda Dumankaya’nın ana sponsor olduğu sarı-kırmızılı takım böylece yine bir gayrimenkul şirketi ile anlaşmış olacak.Nef bu anlaşma ile Amerika’daki büyüme stratejisi çerçevesinde Galatasaray ile farklı çalışmalar da yapabilecek. Amerika’da her geçen yıl ilginin arttığı futbol takımlarıyla özel çalışmalar planlanabilecek. Amerika Futbol Ligi takımlarından biriyle de kardeş kulüp projesi başlatılması bekleniyor. Böylece Galatasaray’ın sezon öncesi ve devre arası dönemlerde, bu takımla Türkiye’de ve Amerika’da özel turnuvalar yapması sağlanacak. Galatasaray’ın da Amerika’da tanıtılması ve lisanslı ürünlerinin satılması planlanıyor.

TEK GAYRİMENKUL ŞİRKETİ

SON dönemlerde gayrimenkul sektörünün futbol takımlarına da desteği artıyor. 20’den fazla şirketin destek verdiği Galatasaray’da, Nef tek gayrimenkul şirketi oldu. Otomobil den sağlığa, gıdadan spora kadar birçok farklı sektörden şirket, sarı-kırmızılı takımın sponsorları arasında yer alıyor.



DEV PROJELERE İMZA ATIYOR

Timur Holding markası olan Nef, 2010 yılından beri ofis ve konut alanında önemli projelere imza atıyor. Dünyaca ünlü mimarlık şirketleriyle de çalışan Nef, Avrupa ve Amerika’da da farklı çalışmalara imza atıyor. Nef’in önümüzdeki dönemde büyüme stratejileri arasında Amerika bulunuyor. Bu ülkede dev projelere hazırlanan şirketin, Türkiye’de de projeleri devam ediyor.