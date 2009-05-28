Cimbom maya tutmadı

O günlerde “Ölmemiş hastaya kefen biçiyorsun” diyerek pek çok dostum eleştirmişti beni. Bugün ise Galatasaray’ın yana yakıla yeni teknik direktör aramasını hayretle izliyorum.

İnsan değirmeni futbolumuz bir önemli değeri daha evire çevire öğüttü işte. Bülent Korkmaz Galatasaraylıların sevgilisi bir spor adamıydı. Yaşadığımız bu kısa süreç belki bu sevgiyi nefrete çevirmedi ya da nörtalize bile etmedi ama yine de pek çok Galatasaray taraftarının Bülent hocaya eskisi kadar yoğun bir muhabbet beslemediği de aşikar.

Gülşah Erkaya yazıyor

Yönetim, kendi açılarından kaybetmeleri mümkün olmayan bir kumar oynadı. Zor zamanlarda masaya kimsenin itiraz etmeyeceği bir ismi sürdü. Bülent hoca başarsaydı belki de Galatasaray’da ikinci bir Fatih Terim olayı yaşanacak, işin ucu kimsenin aklına gelmeyen başarılara gidecekti. Ama olmadı. Aslında bu olmayış Galatasaray yönetimi için tam bir oluştu.

Şimdi taraftar ve camianın diğer unsurlarında sadece sessizlik var. Kimse bu sezonu kaybedilmiş olarak görmüyor. Dışarıya yansıyan çok fazla çatlak ses yok. Herkes paşa paşa yeni teknik direktörü ve oluşacak yeni takımı bekliyor.

Bu arada takım haftasonu Avrupa’da varolma maçına çıkacak. Belki gelecek sezon UEFA maçlarını sadece televizyondan izleyecek. Yani bu süreçte kaybeden Galatasaray oldu. Bu sezon Galatasaray’daki her kriz kulübün başarı hanesine artılar katmak açısından yanlış yönetildi. Ama yönetim ‘Yönetimi Koruma ve Kollama’ adına müthiş başarılıydı.

Şampiyonluk gitti. Avrupa gitti. Skibbe gitti. Türkiye Kupası gitti. Gelecek sene belki de Avrupa da maç oynanmayacak. Ama camiadan tık yok. Herkes tam tepelerine çakılan kriz, teğet geçmiş gibi davranıyor. İşte yöneticilik başarısı. Polat ve ekibi kendilerini ne kadar kutlasa azdır. Yönetimi koru. Gerisini salla gitsin. Yüzde yüz başarı.

Harcanan değerler, kaybedilen zaman ve başarılar... Ne önemi var ki... Tepki yok. Oturan yerlerimizin altındaki koltuk hala duruyor ve durmaya devam edecek... Önemli olan da bu zaten. Skibbe, Bülent, Lincoln... Bunlar sadece KOLTUK DEĞNEĞİ... Sadece teferruat... Sadece teferruat...

SPORDAN DEĞİL SİYASİLERDEN KORK

Antalya belediyesini CHP’ye kaptıran AKP’nin intikam olarak Antalyaspor’u küme düşüreceği, sandıkta sadakat gösteren Konya kentimizin takımı Konyaspor’un ise kümede tutularak ödüllendirileceği dedikoduları artık gazete manşetlerinde.

Mehmet Özdilek gibi bir adam bile “Bu çocukların emekleri ve kaderleri ile oynamayın” diyorsa tüten dumanın kaynağı oldukça kuvetli demektir.

Biz buradan, birileri de oralardan ne kadar “siyaset spora karışmasın” dese de, karışacak. Ancak spora çomak sokan siyasilere bir uyarıda bulunayım. “Gaziantepspor şampiyonluğu Fenerbahçeye sattı” gibi bir akla zarar dedikodu Celal Doğan efsanesini siyasetten sildi. Şimdi müdahale etsin ya da etmesin, Antalya küme düşerse AKP bu kenti ömrü billah unutsun. Bizim ekmeğimize, işimize aşımıza dokunduğunuzda pek sesimiz çıkmaz, tepki vermeyiz ama takımımıza bir kez yamuk yaparsanız, her seçimde oylar sayılırken “oy oy Eminem” türküsünü söylersiniz. Spora karışmayın. Eliniz yanar...