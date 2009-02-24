Cimbom maya tutar mı Adnan Hoca

-Hayırdır hocam, ne yapıyorsunuz böyle hararetli, hararetli?

Adnan Hocanın cevabı net:

- Gereğini yapıyoz, Cimbom’a maya çalıyoz...

Taraftar şaşkın:

-Aman Hocam bu mevsimde, hem de Bordo maçı öncesinde Cimbom maya tutar mı hiç?

Gülşah Erkaya yazıyor

Adnan Hoca kendisinden emin:

-Ya TUTMAZSA!...

-?!.

Evet, bu tam anlamıyla “Ya tutmazsa” mantığıyla yapılmış cinfikirli bir hamledir.

Skibbe’de “Ya tutmazsa” düşüncesi ile Galatasaray’a çalınmış bir mayaydı. Bileti açık tutulmuştu. Ama gönderilme tarihi bile aşağı yukarı belliydi. Kalli geldiğinde biletine tarih atıldı. Check-in işlemi ise Kocaeli maçı sonrası yapıldı.

Bülent Korkmaz bu işin altından kalksa da, kalkmasa da gelecek sezon takımın hocası olmayacak. İşin içinde iş var. Skibbe Bordo maçında takımın başında olsa ve mazallah Cimbom tur atlasaydı öldür Allah gönderemezlerdi. Oysa ki bileti kesilmişti. Gitmesi lazımdı. Yollar adamı çağırıyordu... Tutmak olmazdı... Hem yolcu dahi yolunda gerekti.

Bu durumda yönetime tek gereken şey; Skibbe olabilecek en riskli anda gönderilirken, olası felaket anlarında taraftarın ve basının tepkisini en aza indirebilecek bir isimdi.

Bu noktada yönetemi kutlamak gerekiyor. Bülent Korkmaz’dan daha doğru bir kurban bulunamazdı. Adam taraftarın ve basının sevgilisi. Olası bir Bordo aksaklığında kimseler çıkıp da Bülent Hoca’yı suçlamazlar. Aksine savunurlar.

Herkes Skibbe’nin gitmesini istediği için kimse yönetime de ses çıkarmaz. Belki bir-iki çatlak ses “Yahu bari Bordo maçını bekleseydiniz” diyebilir ama o seslerde arada kaynar gider.

Ardından ligde işler yolunda gitmese bile “Skibbe takımı kondisyonsuz bıraktı. Bu dönemde de kondisyon yüklemek yanlış olurdu” gibi bir teknik bahane ile, sezon sonunda yeni bir hoca ve bir kaç iyi transferle “önümüzdeki sezona bakacağız” hamlesi yedekte durmaktadır zaten.

Ayrıca bizim aklımıza gelmeyen pek çok cinfikrin de bir kenarda, “kötü gün” hamlesi olarak bekletildiğine eminim.

Bence Adnan Polat ve yönetimi, kendilerini camianın sevgilisi yapan anlayışa geri dönmeliler. Galatasaray’ı, Galatasaray yapan değerlere geri dönmeliler. Klasik yönetici ayak oyunları hiç yakışmıyor ve zaten de beceremiyorlar. Bırakın ayak oyunlarını bu meziyete sahip olanlar yapsın. Siz kulübünüzü bildiğiniz gibi, olduğunuz gibi yönetin. Yakışanı da budur, doğrusu da...

NOT: Konu ile ilgisiz ama yazmazsam içime dert olacak. Sivas-Eskişehir maçında Eskişehir kalecisi İvesa’nın yediği golü (evet yediği golü) lütfen tekrar tekrar izleyin. Özellikle kale arkası kamera görüntülerini dikkatli izleyin. Rıza Hocam’da tekrar ve dikkatlice izlesin... İlle de ve özellikle de kaleci kökenli köşe yazarlarımız daha bir dikkatli izlesin. Başka bir şey demiyorum...