Sinan Özcan yazıyor

Galatasaray, ligde kaybedilen maç sonrası: “Öyle buz üstünde 10 kişi ile olmaz, kolaysa 11’e 11çime buyurun,” demişti. Ancak Sivasspor Galatasaray’dan çekinmemişti. Nitekim savunma futbolunun çok güzel ve başarılı bir örneğini sundular.

Her şeyden önce psikolojik tahlil:

Hem Galatasaraylı oyuncular, hem de taraftarlar Sivasspor’a karşı, gerçekten bir büyük takıma karşı bilenmiş gibiydiler. Arda’nın üzerinde herhangi bir Fener maçındaki elektriğe yakın bir agresiflik, bir dolmuşluk vardı. Nitekim bir faul pozisyonunda hakeme yaptığı hareket sonrası çok gereksiz gördüğü kart, üzerindeki gerilimin sonucuydu.

Maçın özeti: Galatasaray saldırdı, Sivasspor savundu.

Tipik bir “Muhammed Ali v.s saldırgan gazlı boksör (SGB)” maçıydı...

Hani SGB maç boyunca saldırır, vurmaya çalışır, alttan dener olmaz, kroşe savurur ıska geçer… M. Ali maç boyunca pek güzel kapanır, arada dalgasını geçer... Derken boşa saldırmaktan yorulup bitap düşen rakibi SGB’ye iki tane vurur, indirir…

İşte Galatasaray da 70. dakikalık hücum seansından sonra hem bedenen hem de psikolojik olarak bir yorgunluk, bir ümitsizlik haline girdi. Tam bu yorgunluk döneminde de Sivasspor’un, hafta boyunca çalıştıkları çok belli olan, herkesin tahmin edebileceği cinsten, başarılı bir organizasyonu sonucu oluşan golü geldi.

Sivasspor’da, geçen maç da dahil olmak üzere, sağ bek Abdurrahman en fazla parlayan, belki de piyasa değerinin üzerine koyan oyuncu oldu. Koskoca Türk futbolunun sağ beki sadece Gökhan Gönül’e ve o bölgede oldukça suni iğreti görünen Sabri’ye kalmışken, Abdurrahman Dereli seçeneği değerlendirilebilir.

Galatasaray’da Lincoln’un yokluğu hissedildi yine. Gerçi oyunda topla çok oynayan, oyunu rakip sahada oynayan takım yine Galatasaray’dı ancak, yaratıcı oyuncu eksikliği de bas bas bağırıyordu, üstelik bu oyun anlayışı zaten kontra atakla gol arayacak olan Sivasspor’un da işine geliyordu.

Galatasaray’ın son yıllarda galibiyeti bu denli hırsla arzu ettiği bir Anadolu takımı hatırlamıyorum. Bu manzara bile tek başına Sivasspor’un ayrıca ele alınması gereken başarısıdır.

Büyük takım olma yolu, hele de Türkiye şartlarında pek çok zorlukla dolu..

Ancak Sivasspor’un bu yolda ilerleyebildiğini görmek çok güzel.