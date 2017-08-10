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    Cilvegözü’nde yavaşlama ve sıkı kontrol

    ANKARA
    10 Ağustos 2017 - 21:38Son Güncelleme : 10 Ağustos 2017 - 21:39

    Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, karşısındaki Bab el-Hava Sınır Kapısı’nda karışıklık sona erene kadar Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan, insani yardım dışındaki gıda maddeleri ve diğer malların ihracı noktasında yavaşlatma ve sıkı kontrol olduğunu açıkladı.

    Tüfenkci, dün Esnaf ve Sanatkarların Uyum Yeteneğinin Artırılması Projesi (ADAPTESK) toplantısının ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

    15 GÜNDE DÜZELİR

    “İdlib’e ilişkin yeni önlemler söz konusu olacak mı” sorusu üzerine Tüfenkci, şu açıklamayı yaptı:
    “Suriye kapılarımızdan biri olan Hatay’da bulunan Cilvegözü’nün karşı kapısı Bab el-Hava Sınır Kapısı’ndaki karışıklık sona erene veya en azından zayıflayana kadar, insani yardım dışındaki gıda maddeleri ve diğer malların gidişi, ihracı noktasında bir yavaşlatma, sıkı kontrol var. Zaten Suriye’den bizim ithalatımız bulunmamakta, ihracat yapıyoruz. Dolayısıyla burada öyle bir sıkıntımız var. Zannederim bu durum 10-15 güne kadar düzelebilir.”

    TATİL KONUŞULACAK

    Tüfenkci, uzatılması tartışılan Kurban Bayramı tatilinin, Bakanlar Kurulu’nda konuşulacağını ve sonrasında kararın paylaşılacağını söyledi. Doğu ve Güneydoğu’da esnafa verilen destek ve teşviklerle ilgili ise Tüfenkci, “Terörden zarar gören esnaf ve sanatkarların, Halkbank kredilerinden doğan borçlarını ertelemiştik. Esnafımıza faizsiz krediler vermiştik. Sağlanan huzur ve güven ortamıyla beraber ticarette iyileşme görüyoruz" dedi.

    Etiketler: gazetehaberleri , Bülent Tüfenkci , Cilvegözü
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