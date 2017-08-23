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Ciltteki kırışıklıkların önüne böyle geçin

Yıllar geçtikçe cildimiz de yaşlanır ve kırışmaya başlar. Peki, cildimizde meydana gelen bu kırışıklıkları nasıl önleyebiliriz? Dermatoloji Uzmanı Dr. Emine Özge Ayabakan, kırışıklıkları önlemenin püf noktalarını bizlerle paylaştı.

Hürriyet Haber
23 Ağustos 2017 - 15:46:00

Derimiz dış giysimizdir, güzelliğin en önemli öğesidir. Bizi koruyan bu ince tabaka birçok yıpratıcı etkenle değişime uğrar. Zaman içinde cildin gerginliği azalır ve çizgilenmeler başlar.  Derinin yaşlanmasına, güneşe fazla maruz kalmaya, sigara kullanımına, vitamin ve proteinden eksik beslenmeye, strese, sivilcelere, hormonlarımızla ilgili sıkıntılara, birçok hastalığa ve yıpranmaya bağlı olarak kırışıklıklar artar.

Kuru ve ince cildi olanlarda, fazla mimik yapanlarda, göz, yanak, alın ve dudak çevresi gibi bölgelerde  harekete bağlı ciltte daha belirgin kırışma ve çizgiler görülür. Vücut hareketi ve yatma şekli nedeniyle göğüs arası, boyun gibi katlantı alanlarında da çizgiler olur.

Ciltteki kırışıklıkların önüne böyle geçin

DÖRT MEVSİM GÜNEŞ KORUYUCU KULLANIN

Kırışıklık olan bölgelere her gün antioksidan, vitamin, peptit, hyaluronik asit içeren nemlendirici kremler özellikle kullanılmalıdır. Güneş koruyucu kremleri dört mevsim düzenli sürmek gerekir.

KIRIŞIK ÖNLEYİCİ YÜZ EGZERSİZİ YAPIN

Yüz kaslarımızı uygun egzersizlerle çalıştırıp kırışıklıkların oluşmasını engelleyebiliriz. Gülerken yüz kaslarımız çalıştığı için kırışıklıkların giderilmesi kolaylaşır. Konuşma esnasında farkında olmadan kaşlarımızı çatmamaya özen göstermek faydalı olabilir.

GEREKTİĞİNDE CİLT YENİLEYİCİ İŞLEMLERDEN FAYDALANIN

Kırışmaya engel olmak için 30’lu yaşlardan itibaren yaşa, cilt yapısına, genetik mirasa,  yaşam şekline göre cildi yenileyen işlemler yapılması gerekebilir. Kırışıklık mimik çizgilerine bağlıysa kaş arası ve göz çevresinde botoks kullanılır. Botoks hem çizgileri açar hem de kırışıklıkların derinleşmesine engel olur. Özellikle yanak, göğüs ve boyun bölgesinde botoksa ilave olarak radyo frekans,  fraksiyonel lazer ve hyaluronik asit uygulanarak cilt yenilenmesini kollajen artışıyla teşvik edip uzun vadeli bir etki oluşturulur. Bunun dışında kırışıklığa engel olan başlıca cilt yenileyici işlemler yaptırılabilir. Bu tedaviler kişinin ihtiyacına göre  dönüşümlü veya  bir arada uygulanabilir.

Ciltteki kırışıklıkların önüne böyle geçin

BUNLARI ASLA İHMAL ETMEYİN

Tüm bunlara ek olarak taze sebze ve meyve tüketilmesi,  bol su tüketilmesi, stresten uzak durulması, cildin bol bol nemlendirilmesi ve aktif bir spor hayatı cildin ışığını ortaya çıkarır.

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Son Güncelleme : 24 Ağustos 2017 - 15:18:01
Etiketler: ciltteki kırışıklıklar , yaşlanan cilt , kırışıklıkların önlenmesi
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