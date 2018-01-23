Çilingoz'a hançer

İSTANBUL Çatalca’da faaliyet gösteren kuvarsit ocağının kapasitesinin 3 kat arttırılarak yılda 1 milyon 500 bin tona çıkarılması kararı, Kuzey Ormanları ve Çilingoz Yaban Hayatı Geliştirme sahasındaki doğal hayatı tehdit ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ruhsat ve işletme izniyle Çatalca’nın Yalıköy Mahallesi, Düzdere, Eriklertepe ve Kiraztepe Mevkii’nde bulunan 41.25 hektarlık ocak alanı, 185 hektara çıkarıldı.



TAMAMI ORMAN

Tamamı orman arazisi olan, ağırlıklı olarak kayın, kızılağaç, akçaağaç, meşe, kestane ve gürgen ağaçları bulunan proje sahasında 15 santimetre kalınlığında, toplam 229 bin metreküp bitkisel toprak sıyrılacak. Söz konusu madenin çıkarılması için yılda yaklaşık 2.4 milyon ton pasa (artık) malzeme çıkarılacak. Projeden etkilenmesi muhtemel en yakın yerleşim yeri 2.2 kilometre mesafedeki Yalıköy. Faaliyet alanına en yakın tarım alanı ise 6.5 kilometre uzaklıktaki Karacaköy sınırları içinde. Ruhsat sahası içinden 8 dere (Düzdere, Taşdelen, Mandıralı, Karasu, Hamit, Kumtarla, Kırmalar ve Küçükkırmalar) geçiyor.



AYDA 10 PATLAMA

Planlanan kapasite artışı ile ocak sahasında, patlatma işlemi için tek seferde 7 ton amonyum nitrat-fuel oil, 400 kilo dinamit kullanılacak. 24 saat çalışmanın yapılacağı sahada, patlatma gündüz saatlerinde ve 3 günde bir, ayda 10 kez yapılacak. Patlatılan kütlenin yüzde 20’si toz oluşumuna neden olacak.



BÜYÜK TEHDİT ALTINDALAR

YABAN Hayatı Uzmanı Sinop Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Pınar Çam’ın hazırladığı raporda, orman ekosisteminin tahribatı ve çevre kirliliği gibi sebeplerle orman hacminin azalmasının biyo-çeşitliliğe olumsuz etkisi vurgulanmış.



O rapora göre proje alan ve yakın çevresinde bulunması muhtemel sürüngen türleri Trakya Tosbağası, Benekli Kaplumbağa, Tarla Kertenkelesi, Sarıyılan, tehdit altına girebilir. Alanda yapılan gözlem ve incelemeler sonucu saptanan 82 kuş türü bulunuyor. Bu kuş türlerinden Gökkuzgun tehdit altında. Küçükakaba tehlikede. Büyük orman kartalı ve küçük kerkenez türlerinin ise nesli tükenme riskiyle karşı karşıya. Memelilerden su samuru da orta vadede yok olma tehlikesiyle yüz yüze. Rapora göre en son 2002 yılında, Çilingöz Yaban Hayatı Geliştirme Sahası içinde yer alan derelerde beslenme halindeyken görülen su samuru, bölge için korunması gereken en elzem hayvan türü olarak belirlenmiş.