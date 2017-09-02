MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet>Ekonomi>‘Çılgın proje’de güzergâh adımı

‘Çılgın proje’de güzergâh adımı

Hürriyet Haber
02.09.2017 - 20:31 | Son Güncelleme: 02.09.2017 - 20:31

ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2011'de kamuoyuna ‘çılgın proje’ olarak açıklanan Kanal İstanbul Projesi'nin güzergahının netleştirilmesi ve kesitlerinin ortaya konulması için etüt proje sözleşmesinin 3 Temmuz’da imzalandığını söyledi.

Arslan, Türkiye'nin su yollarını geliştirerek, lojistik sektörünü güçlendirecek, İstanbul 3. havalimanı gibi büyük projelerle entegre olacak, İstanbul Boğazı’nın trafik yükünü hafifleterek, buradan tehlikeli madde taşıyan tankerlerden dolayı olası felaketi önleyecek yeni su yolu projesi hayata geçirmek için çalışmalara başlandığını ifade etti. İstanbul Boğazı’ndan yıllık ortalama 53 bin geminin geçtiğini anlatan Arslan, “Proje alanı alternatif güzergahları değerlendirildi. En ideal güzergah tespit edilmeye çalışıldı. Kanal koridoru yaklaşık 43 kilometre olup, kanal kesiti ve kesin güzergahı etüt proje ve danışmanlık hizmetleri sonunda belirlenecek” diye konuştu.

ÜNİVERSİTELER ÇALIŞTI

Proje alanında bakanlık tarafından 162 zemin sondaj çalışması yapıldığını belirten Aslan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin imar plan çalışmalarını, TOKİ’nin çevre düzenleme çalışmalarını yaptığını, bazı üniversitelerin de raporlar hazırladığını aktardı. Arslan, sözleşme kapsamında bakanlıkça yürütülecek çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

“Ekolojik, çevresel ve mühendislik ve ÇED etki analizinin yapılması, Karadeniz, Marmara ve Ege denizlerindeki su hidrodinamiği ve akış rejimlerinin incelenecek, yapılan saha çalışmalarına ilave geoteknik, jeolojik, hidrojeolojik, jeofizik gibi çalışmalar yapılacak, benzer projelerin mühendislik teknolojilerinden faydalanılarak, fizibilite raporu hazırlanacak, kamulaştırmayla ilgili hususlar belirlenecek, yapım işleri için ihale dosyaları hazırlanacak, Kanal İstanbul Projesi’nin diğer ulaşım modlarıyla entegre bölgeleri belirlenecek.”

Etiketler: Çılgın proje , Ahmet Arslan , gazetehaberleri
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri