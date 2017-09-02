‘Çılgın proje’de güzergâh adımı

Arslan, Türkiye'nin su yollarını geliştirerek, lojistik sektörünü güçlendirecek, İstanbul 3. havalimanı gibi büyük projelerle entegre olacak, İstanbul Boğazı’nın trafik yükünü hafifleterek, buradan tehlikeli madde taşıyan tankerlerden dolayı olası felaketi önleyecek yeni su yolu projesi hayata geçirmek için çalışmalara başlandığını ifade etti. İstanbul Boğazı’ndan yıllık ortalama 53 bin geminin geçtiğini anlatan Arslan, “Proje alanı alternatif güzergahları değerlendirildi. En ideal güzergah tespit edilmeye çalışıldı. Kanal koridoru yaklaşık 43 kilometre olup, kanal kesiti ve kesin güzergahı etüt proje ve danışmanlık hizmetleri sonunda belirlenecek” diye konuştu.

ÜNİVERSİTELER ÇALIŞTI

Proje alanında bakanlık tarafından 162 zemin sondaj çalışması yapıldığını belirten Aslan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin imar plan çalışmalarını, TOKİ’nin çevre düzenleme çalışmalarını yaptığını, bazı üniversitelerin de raporlar hazırladığını aktardı. Arslan, sözleşme kapsamında bakanlıkça yürütülecek çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

“Ekolojik, çevresel ve mühendislik ve ÇED etki analizinin yapılması, Karadeniz, Marmara ve Ege denizlerindeki su hidrodinamiği ve akış rejimlerinin incelenecek, yapılan saha çalışmalarına ilave geoteknik, jeolojik, hidrojeolojik, jeofizik gibi çalışmalar yapılacak, benzer projelerin mühendislik teknolojilerinden faydalanılarak, fizibilite raporu hazırlanacak, kamulaştırmayla ilgili hususlar belirlenecek, yapım işleri için ihale dosyaları hazırlanacak, Kanal İstanbul Projesi’nin diğer ulaşım modlarıyla entegre bölgeleri belirlenecek.”