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Bilim-kurgu filmi değil gerçek: Vücut ısısıyla kripto para!

DHA
05.01.2018 - 02:04 | Son Güncelleme:

Hollanda merkezli araştırma ve geliştirme ekibi İnsan Eskimesi Enstitüsü (IoHO), insanların vücut ısısını yenilenebilir enerjiye dönüştürebilen bir giysi ile kripto para madenciliği yaptı.

Teknolojinin günümüzde kullanılan kaynaklarla sürdürülebilir olmadığını öne süren IoHO kurucusu Manuel Beltrn, insan vücudunun kolay bulunur bir kaynak olduğunu söylüyor. Biyolojik işgücü konusunda araştırmalar yapan IoHOnun son projesi ise insan enerjisi kullanarak kripto para madenciliği yapmak.

Bilim-kurgu filmi değil gerçek: Vücut ısısıyla kripto para

IoHO tarafından gerçekleştirilen, 37 katılımcı tarafından toplam 212 saat boyunca testte katılımcılar 127.2 watt enerji üretirken, toplamda 16 bin 590 birim kripto para ürettiler.

16 BİN 590 BİRİM

Araştırmacılara göre insan vücudu dinlenirken 100 watt enerji üretiyor ve genellikle bu enerjinin yüzde 80'i boşa gidiyor. Boşa giden bu enerjiyi termoelektrik jeneratörlerle insan vücudu ve ortam arasındaki ısı farkını kullanılabilir elektrik enerjisine dönüştürüyor. Üretilen enerji ise kripto para madenciliği yapan bir bilgisayarı çalıştırmak için kullanıldı.

Bilim-kurgu filmi değil gerçek: Vücut ısısıyla kripto para

Araştırmanın sonucuna göre tek bir Bitcoin için yeterli enerjiyi üretmek için 4,500 kişi 24 saat boyunca bu giysiyi giymek durumunda.

Etiketler: vucut ısısı
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