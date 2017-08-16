450 km yol gitti! İstanbul'da takıldı

Ahırkapı açıklarına kadar sürüklenen akademisyen, Deniz Arama ve Kurtarma ekipleri tarafından fark edilerek istasyona çekildi. Vize işlemlerinin tamamlayan çılgın akademisyen geldiği kanoyla tekrardan Gürcistan’a doğru yola çıktı.



Romanya’nın Yaş şehrindeki Alexandru İoan Cuza Üniversitesi Beden Eğitim ve Spor Fakültesi’nde akademisyen olan 51 yaşındaki Prof. Dr. Chirazi Marian, insan vücudunun hareket halindeyken fizyolojik ve psikolojik etkilerini, iklimsel ve oşinografik açıdan incelemek amacıyla “Pontica - Tekli Kayık ile Karadeniz Turu” projesi kapsamında Rusya’ya gitmek üzere yaklaşık 1 hafta önce kano ile yola çıktı. Vücuduna tıbbi ölçüm cihazları yerleştiren akademisyen, GP sistemiyle kat ettiği yolu kaydederek GPR sistemiyle de kendisini izlemeye aldı. Proje ile Karadeniz kıyılarını kano ile geçerek rekor kırmayı hedefleyen akademisyen, zorlu yollardan geçerek İstanbul Boğazı’na vardı.



Kano ile Karadeniz kıyılarını geçerek rekor deneyecek

Yaklaşık 450 kilometre kat eden akademisyen, boğazda akıntıya kapılarak Ahırkapı açıklarına kadar sürüklendi. Kendisini fark eden Deniz Arama ve Kurtarma ekipleri tarafından kurtarılan akademisyen, istasyona götürüldü. 1 hafta önce yola çıkan akademisyen, kano ile Karadeniz kıyılarını geçerek Gürcistan’a ulaşmasının ardından Rusya kıyılarından dönüş alarak tekrardan Romanya’ya dönecek. Bu kapsamda proje bittiğinde 4 bin kilometre yol kat edecek olan akademisyen, kano ile Karadeniz kıyılarını gezen ilk insan olacak.