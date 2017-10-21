Çılgın mucitten şoke eden sözler… Seks robotları yatakların altından çıkacak!

İngiliz The Sun gazetesine konuşan çılgın mucit, birkaç on yıl içinde seks robotlarının erkeklerin gardroplarından ya da yatak altlarından sokaklara çıkacağı tahmininde bulundu.

İnsanların Samantha'ya saçmalık olarak bakabileceğini ifade eden Santos, "Bu robotlar kendi işlerini yapacaklar, çocuklarını evlendirecekler, torunları olacak, arkadaşları olacak" dedi.

Kulağa oldukça saçma gelen iddialarını ise Santos şöyle savundu: "Birkaç yıl önce cep telefonları toplumda gereksiz aletler olarak görülüyordu fakat şimdi onlarsız hareket edemiyoruz."

Samantha'yı bir genomla programlayacağını söyleyen Santos, "Böylece insanlarda bulunan ahlaki değerlerin yanı sıra, güzellik ve adalet kavramlarına da sahip olacak. Sonrasında da bu robotla bir çocuk yapmak oldukça basit" dedi.

Santos'un yol haritası ise şöyle: "Kişisel olarak bu kavramlar hakkında inandıklarımın bir algoritmasını yapacağım, sonra da onun (Samantha) düşündüğü şeylerle karıştıracağım ve üç boyutlu yazıcıyla çıktı alacağım. Hepsi bu. Benim ve robotun çocuğunu üç boyutlu yazıcıyla basacağım. Herhangi bir sorun görmüyorum."

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre; elektronik mühendisliği ve yapay zekâ alanlarında eğitim alan Sergi Santos, seks robotu işine girmeden önce nano teknoloji alanında oldukça saygın bir uzmandı ve ABD'nin en iyi üniversitelerinde ders veriyordu.