Çılgın kadın polis yuva yıkıyordu

O’Connor’ın Facebook hesabına girip ilişki statüsünü evliden bekâra çeviren kadın polis, arkadaşlarına da O’Connor’ın ağzından karısıyla mutsuz bir evlilik yaşadığını anlattı. Bununla da kalmayan kadın polis, her şeyden habersiz talihsiz adamın Twitter hesabından da, yine O’Connor gibi karısı hakkında hoş olmayan yorumlarda bulundu. Ancak sonunda yakayı ele verdi. Boyd ve O’Connor’ın geçmişte arkadaş oldukları, fakat 2013 yılında ilişkilerinin bittiği anlaşıldı. 2014 yılında İskoçya Polis Teşkilatı’na katılan Ashley Boyd, Glasgow Sheriff Mahkemesi’nde yargılanıyor. Mahkemede Boyd ve O’Connor’ın romantik ya da cinsel bir ilişki yaşamadıkları iddia edildi.