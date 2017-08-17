Çılgın aşık bir şehri ayağa kaldırdı!

Olay, öğleden sonra Eyyüpoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Ailesinin, kız arkadaşıyla evlenmesine izin vermediği belirtilen Mahmut A., 7 katlı apartmanın en üs katındaki kullanılmayan ve boş olan dairenin penceresinden sarkıp atlayacağını söyledi.Mahmut A.’yıpencerede görenlerin ihbarıyla gelen polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri iseatlama ihtimaline karşı branda açtı, sağlık ekipleri de hazır bekledi. Polis ve psikologun konuştuğu Mahmut A., ismi öğrenilemeyen kız arkadaşının gelmesiyle atlamaktan vazgeçip aşağıya indi. Kız arkadaşına sarılıp aşağıya inen Mahmut A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.