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    Çılgın aşık bir şehri ayağa kaldırdı!

    Mustafa KANLI/DHA
    17 Ağustos 2017 - 06:44Son Güncelleme : 17 Ağustos 2017 - 09:26

    GAZİANTEP'te, ailesinin, sevdiği kızla evlenmesine izin vermediği 28 yaşındaki Mahmut A., 7 katlı apartmanın üst katındaki boş olan dairenin penceresinde intihar girişiminde bulundu. Mahmut A., kız arkadaşının gelmesiyle intihardan vazgeçip aşağıya indi.

    Olay, öğleden sonra Eyyüpoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Ailesinin, kız arkadaşıyla evlenmesine izin vermediği belirtilen Mahmut A., 7 katlı apartmanın en üs katındaki kullanılmayan ve boş olan dairenin penceresinden sarkıp atlayacağını söyledi.Mahmut A.’yıpencerede görenlerin ihbarıyla gelen polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri iseatlama ihtimaline karşı branda açtı, sağlık ekipleri de hazır bekledi. Polis ve psikologun konuştuğu Mahmut A., ismi öğrenilemeyen kız arkadaşının gelmesiyle atlamaktan vazgeçip aşağıya indi. Kız arkadaşına sarılıp aşağıya inen Mahmut A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Etiketler: Gaziantep , Sevgili , intihar , Aile
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