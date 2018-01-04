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Çikolatayla ilgili korkutan tahmin! 40 yıl içinde...

Hürriyet Haber
04.01.2018 - 11:48 | Son Güncelleme:

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) tarafından hazırlanan bir rapora göre, çikolatanın hammaddesi kakao tohumlarının hasat edildiği kakao bitkisi yaşamakta zorlanıyor ve önümüzdeki 40 yılda yok olabilir.

Kakao bitkisi, ekvatordan yaklaşık 10 derece kuzey ve güneyde, bol miktarda yağış içeren, nemli iklimlerde ve nitrojen bakımından zengin topraklarda, çok özel koşullarda yetişiyor. Genel olarak, dünyadaki çikolata hammaddesinin yarısından fazlası Fildişi Sahili, Gana ve Endonezya'dan geliyor. Ancak NOAA raporunun sonuçlarına göre, küresel ısınma, bu bitkinin yaşamını sürdürmesi için gereken koşulları ortadan kaldıracak ve halen bitkinin yetiştiği 290 bölgenin yüzde 90'ından fazlası bu bitkiye uygun olmaktan çıkacak.

Raporda, üreticilerin yeni plantasyonları, yabani hayatın sığınma yeri olan dağlık bölgelere taşımak zorunda kalabileceklerine dikkat çekiliyor.

 

Etiketler: çikolata hakkında bilgi , kakao hasadı
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