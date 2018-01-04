Çikolatayla ilgili korkutan tahmin! 40 yıl içinde...

Kakao bitkisi, ekvatordan yaklaşık 10 derece kuzey ve güneyde, bol miktarda yağış içeren, nemli iklimlerde ve nitrojen bakımından zengin topraklarda, çok özel koşullarda yetişiyor. Genel olarak, dünyadaki çikolata hammaddesinin yarısından fazlası Fildişi Sahili, Gana ve Endonezya'dan geliyor. Ancak NOAA raporunun sonuçlarına göre, küresel ısınma, bu bitkinin yaşamını sürdürmesi için gereken koşulları ortadan kaldıracak ve halen bitkinin yetiştiği 290 bölgenin yüzde 90'ından fazlası bu bitkiye uygun olmaktan çıkacak.

Raporda, üreticilerin yeni plantasyonları, yabani hayatın sığınma yeri olan dağlık bölgelere taşımak zorunda kalabileceklerine dikkat çekiliyor.