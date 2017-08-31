MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Çikolatalı yol uygulamasında 3 terör şüphelisi yakalandı

    Çikolatalı yol uygulamasında 3 terör şüphelisi yakalandı

    DHA
    31.08.2017 - 21:11 | Son Güncelleme: 31.08.2017 - 21:11

    ELAZIĞ İl Jandarma Komutanlığı’nın Kurban Bayramı nedeniyle şehir giriş ve çıkışında başlattığı ve vatandaşlara çikolata ikram ettiği yol uygulaması sırasında 2 FETÖ/PDY terör örgütü, 1 PKK terör örgütü şüphelisi yakalandı.

    Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından rutin olarak yapılan yol uygulamaları, Kurban Bayramı öncesinde artırıldı. Şehrin giriş ve çıkış noktalarında başlatılan asayiş ve trafik kontrollerinde jandarma ekipleri bayram nedeniyle yoğun olan trafikte saglıklı seyretmeleri ve bayramlarini huzur içerisinde geçirmeleri dileklerinde bulunuldu. Başlatılan kontrollerde sürücüler, trafikte araç kullanma ve kurallara uyma konusunda bilgilendirilirken, sürücu ve yolculara çikolata, seker ikramında bulunulup, kolonya tutuldu. Yapilan trafik ve asayiş uygulamalari sırasında FETÖ/PDY terör örgütü kapsamında aranan 2 şüpheli ile PKK terör örgütü şüphelisi bir kişi yakalanarak adli makamlara çıkarıldı. Jandarma ekiplerinin trafik ve asayiş uygulamalarinın bayram süresince devam edecegi öğrenildi.

    Etiketler: jandarma , elazığ , yol uygulaması
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri