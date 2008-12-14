Gülşah Erkaya yazıyor

Maçın başında yüzünü yakın çekimde gördüğümüz Guiza'nın gözleri de buzu çözülerek dondurulmadan önceki tazeliğine kavuşmuş balık gözü gibi parlıyordu.

Zaten, golü atana kadar geçen süre içerisindeki deparları, koşuşturması, iştahı ve hoplayıp zıplaması da “Sabah namazını denizde kıldım” tadındaydı.

“Bugün atacak” dememize kalmadan çaktı kafayı Okçu. Okçu'nun kafa golüyle dirileşen Fenerbahçe “Hava güzel, saha güzel, rakip de dişime göre. Ben oynamayayım da kim oynasın” edasıyla rakibi hırpalamaya başladı.

Avrupa'nın dayanılmaz hafifliğini de sırtından atan Kanarya, sağdan, soldan, ortadan yüklendikçe yüklendi. Ancak dar açıdan “Bu çok zor” u atan Guiza, iki tane de “Bu da kaçar mı?” yı kaçırınca ilk yarı 1-0'a bağlandı.

İlk yarı, bütün olumlu koşullara ve sıkı bastırmasına rağmen “Yerim dar” sendromu da yaşayan Fenerbahçe'nin ikinci yarı 10 kişi kalan rakibi karşısında döktüreceğini düşünüyorduk.

Ancak Fenerbahçe, ikinci yarıya “Bir de atsam üç puan, beş de atsam üç puan” isimli garip bir oyun havasıyla başladı.

Dakikalar ilerledikçe Aragones'de oyuncularının bu havasına uydu. Diplomatik dokunulmazlığı olan Kazım'ı es geçip Alex'le Emre'yi kenara aldı.

Fenerbahçe, ikinci yarıda taraftarlara gerçek bir futbol ve gol ziyafeti çekme imkanına sahipti. Ancak böyle yapmak yerine pinti ev sahibi olmayı tercih ederek “Umduğunuzu değil, bulduğunuzu yiyin. Kornerle başlayıp gelişen bir gol neyinize yetmiyor” demeyi tercih etti.

Meriç Tunca'nın “İspanya'daki futbolsa bizdeki ne” sorusu da ikinci yarıda cevabını buldu sanırım. Bizdeki biraz artistik, biraz ukalalık, biraz komedi, biraz dram, biraz kül, biraz duman, biraz kahramanlık, biraz da rezillik. Çikolata soslu kuru fasülye gibi bir şey yani...

Hakem Bülent Yıldırım bence kötü bir yönetim gösterdi. Volkan'ın atıldığı pozisyonda yapması gereken ikinci sarı kart değil direkt kırmızı kart olmalıydı. 38. dakikada Guiza'ya yapılan hareket tartışmasız penaltıydı. Yan hakemlerde zaman zaman Yıldırım'a uydu ve hatalı bayraklar kaldırdı. Kolay maçta kötü yönetim gösterdiler. İyi niyetlerinden şüphem yok fakat daha dikkatli olmalılardı.

Antalyaspor, yenilmemek için gelmişti. Gol atmak gibi bir niyetleri yoktu, onların sahadaki dizilişleri ve oyun anlayışları bizler için hayal kırıklığı oldu. Bu anlayışla yakaladıkları çıkışı sürdürmeleri zor gibi görünüyor.

