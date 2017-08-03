Çikolata kokan şehir: Brugge

1- Belfry Çan kulesine çıkın



Brugge kasabasının meydanında bulunan Belfry çan kulesine çıkarak bu büyüleyici şehri tepeden görmenin keyfini çıkarabilir ve kulede harika fotoğraflar çekerek manzaranın tadına doyabilirsiniz.

2- Kanal turuna çıkın



Brugge tam bir kanal şehri. Dar kanallar ile çevrili olan bu şirin şehirde etrafı kanal turu yaparak keşfedebilir ve doğal güzellikleri tekne turu ile daha yakından görebilirsiniz.

3- Marketplatz meydanında gezin

Şehrin merkezi olan Marketplatz haftanın belirli günleri bit pazarlarına ev sahipliği yapmasının yanında şehirdeki her etkinliğe de sahne oluyor. Görkemli binaların ve kiliselerin bulunduğu meydanda dolaşarak hediyelik eşya alışverişi yapabilirsiniz.

4- Meryem Ana kilisesini görün



Michelangelo tarafından yapılmış olan Meryem ana heykeline ev sahipliği yapan kilise, şehrin en önemli dini merkezlerinden birisi olmayı başarıyor.

5- Patates ve waffle gibi sokak lezzetlerinin tadına bakın



Brugge'un en ünlü sokak lezzetleri arasında olan patates kızartması ve waffle gibi yiyecekleri her köşebaşında bulmanız mümkün. Özellikle Marketplatz meydanında pek çok köşede bu enfes sokak lezzetlerinin keyfine varabilirsiniz.

6- Çikolata dükkanlarını keşfe çıkın



Çikolatası ile dillere detsan olan Brugge'da irili ufaklı pek çok çikolata dükkanı bulunuyor. Siz de bu dükkanları keşfe çıkarak kendinize tatlı bir ziyafet çekebilir ve sevdikleriniz için şehrin meşhur çikolatalarından satın alabilirsiniz.

7- Fayton turu yapın



Brugge'da fayton turu geleneği hala devam ediyor. Gösterişli faytonlarla geleneksel sürücülerin eşlik ettiği bir fayton turu ile şehrin her noktasını daha yakından tanıyabilirsiniz.

8- Yürüyüş turlarına katılın

Brugge yemyeşil doğası ile pek çok parka ve yeşil alana sahip. Bu sevimli Ortaçağ şehrini yürüyerek keşfetmek ise paha biçilemez. Rehberli turlar şeklinde düzenlenen yürüyüş turları ile hem çevreyi keşfedebilir hem de yeni arkadaşlıklar kurabilirsiniz.

9- Town Hall binasını gezin



Gotik mimarinin en güzel örnekleri arasında bulunan Town Hall, şehirde Ortaçağ döneminde yapılmış bir belediye binası. Resim ve yaldızlı işlemeleri ile dikkat çeken binada mistik bir tura çıkabilir ve gotik mimarisini yakından inceleyebilirsiniz.

10- Sanat galerilerine gidin



Küçük bir şehir olan Brugge'da pek çok sanat galerisi bulunuyor. Çağdaş sanat eserleri ile dolu olan sanat galerilerinde yeni sanatçılar keşfedebilir ve sanatsal bakış açınızı geliştirebilirsiniz.