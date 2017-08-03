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Seyahat

Çikolata kokan şehir: Brugge

Belçika'nın küçük kasabaları arasında bulunan Brugge, Brüksel'den 1 saatte trenle ulaşılabilen bir yer. Büyüleyici atmosferi, geniş meydanları ve dar sokakları ile herkesi kendine hayran bırakan Brugge, çikolatası ve krepleri ile de damakları tatlandırıyor.İşte Brugge gezi rehberi...

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 1- Belfry Çan kulesine çıkın

Brugge kasabasının meydanında bulunan Belfry çan kulesine çıkarak bu büyüleyici şehri tepeden görmenin keyfini çıkarabilir ve kulede harika fotoğraflar çekerek manzaranın tadına doyabilirsiniz.

Çikolata kokan şehir: Brugge

2- Kanal turuna çıkın

Brugge tam bir kanal şehri. Dar kanallar ile çevrili olan bu şirin şehirde etrafı kanal turu yaparak keşfedebilir ve doğal güzellikleri tekne turu ile daha yakından görebilirsiniz.

Çikolata kokan şehir: Brugge

3- Marketplatz meydanında gezin

Şehrin merkezi olan Marketplatz haftanın belirli günleri bit pazarlarına ev sahipliği yapmasının yanında şehirdeki her etkinliğe de sahne oluyor. Görkemli binaların ve kiliselerin bulunduğu meydanda dolaşarak hediyelik eşya alışverişi yapabilirsiniz.

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4- Meryem Ana kilisesini görün

Michelangelo tarafından yapılmış olan Meryem ana heykeline ev sahipliği yapan kilise, şehrin en önemli dini merkezlerinden birisi olmayı başarıyor.

Çikolata kokan şehir: Brugge

5- Patates ve waffle gibi sokak lezzetlerinin tadına bakın

Brugge'un en ünlü sokak lezzetleri arasında olan patates kızartması ve waffle gibi yiyecekleri her köşebaşında bulmanız mümkün. Özellikle Marketplatz meydanında pek çok köşede bu enfes sokak lezzetlerinin keyfine varabilirsiniz.

Çikolata kokan şehir: Brugge

6- Çikolata dükkanlarını keşfe çıkın

Çikolatası ile dillere detsan olan Brugge'da irili ufaklı pek çok çikolata dükkanı bulunuyor. Siz de bu dükkanları keşfe çıkarak kendinize tatlı bir ziyafet çekebilir ve sevdikleriniz için şehrin meşhur çikolatalarından satın alabilirsiniz.

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7- Fayton turu yapın

Brugge'da fayton turu geleneği hala devam ediyor. Gösterişli faytonlarla geleneksel sürücülerin eşlik ettiği bir fayton turu ile şehrin her noktasını daha yakından tanıyabilirsiniz.

Çikolata kokan şehir: Brugge

8- Yürüyüş turlarına katılın

Brugge yemyeşil doğası ile pek çok parka ve yeşil alana sahip. Bu sevimli Ortaçağ şehrini yürüyerek keşfetmek ise paha biçilemez. Rehberli turlar şeklinde düzenlenen yürüyüş turları ile hem çevreyi keşfedebilir hem de yeni arkadaşlıklar kurabilirsiniz.

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9- Town Hall binasını gezin

Gotik mimarinin en güzel örnekleri arasında bulunan Town Hall, şehirde Ortaçağ döneminde yapılmış bir belediye binası. Resim ve yaldızlı işlemeleri ile dikkat çeken binada mistik bir tura çıkabilir ve gotik mimarisini yakından inceleyebilirsiniz.

Çikolata kokan şehir: Brugge

10- Sanat galerilerine gidin

Küçük bir şehir olan Brugge'da pek çok sanat galerisi bulunuyor. Çağdaş sanat eserleri ile dolu olan sanat galerilerinde yeni sanatçılar keşfedebilir ve sanatsal bakış açınızı geliştirebilirsiniz.

Kaynak: Hürriyet Haber

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